Germania, i primi convocati di Klopp per le quattro sfide di Nations League: c'è subito una novità

Germania, i primi convocati di Klopp per le sfide di Nations League: ci sono due elenchi differenti

C'è subito l'impronta di Klopp, complice una sosta atipica per tutto il calcio europeo. Il neo ct della Nazionale tedesca ha diviso i 44 convocati in due gruppi differenti: il primo comprende 24 giocatori, arruolabili per Olanda-Germania e Germania-Grecia, che rappresentano i primi due incontri in ordine cronologico. Poi, un secondo elenco da 21 elementi, per affrontare Germania-Serbia e Grecia-Germania. Solo il portiere Finn Dahmen figura in entrambe le liste. Presenti diversi volti noti del massimo campionato italiano, tra cui l'interista Yann Bisseck e lo juventino Nick Woltemade.

Ecco i 24 convocati di Klopp per Olanda-Germania e Germania-Grecia:

PORTIERI: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen;

DIFENSORI: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman;

CENTROCAMPISTI: Nadiem Amiri, Bambaśe Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach;

ATTACCANTI: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.

Qui di seguito i 21 convocati di Klopp per Germania-Serbia e Grecia-Germania: