Germania, i primi convocati di Klopp per le quattro sfide di Nations League: c'è subito una novità
A pochi giorni dalla lunga sosta dedicata alle nazionali, Jurgen Klopp ha diramato ufficialmente i suoi primi convocati per le quattro sfide che attendono la Germania in Nations League. Dal doppio confronto con la Grecia al prestigioso incontro con l'Olanda di Xavi Hernandez, fino ad arrivare al match con la Serbia.
Germania, i primi convocati di Klopp per le sfide di Nations League: ci sono due elenchi differenti
C'è subito l'impronta di Klopp, complice una sosta atipica per tutto il calcio europeo. Il neo ct della Nazionale tedesca ha diviso i 44 convocati in due gruppi differenti: il primo comprende 24 giocatori, arruolabili per Olanda-Germania e Germania-Grecia, che rappresentano i primi due incontri in ordine cronologico. Poi, un secondo elenco da 21 elementi, per affrontare Germania-Serbia e Grecia-Germania. Solo il portiere Finn Dahmen figura in entrambe le liste. Presenti diversi volti noti del massimo campionato italiano, tra cui l'interista Yann Bisseck e lo juventino Nick Woltemade.
Ecco i 24 convocati di Klopp per Olanda-Germania e Germania-Grecia:
- PORTIERI: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen;
- DIFENSORI: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman;
- CENTROCAMPISTI: Nadiem Amiri, Bambaśe Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach;
- ATTACCANTI: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.
Qui di seguito i 21 convocati di Klopp per Germania-Serbia e Grecia-Germania:
- PORTIERI: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig;
- DIFENSORI: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw;
- CENTROCAMPISTI: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz;
- ATTACCANTI: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.
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