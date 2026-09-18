Cristiano Ronaldo ancora con il Portogallo: è tra i convocati del nuovo ct Jorge Jesus

A 41 anni, Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia del Portogallo. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr è infatti tra i convocati del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus per i prossimi impegni di Nations League contro Galles e Norvegia. Una nuova chiamata per CR7, che resta a disposizione della propria nazionale anche dopo il cambio in panchina. Jesus conosce bene Ronaldo, avendolo allenato all'Al-Nassr, e ha deciso di inserirlo nella prima lista della sua gestione. Una scelta che permette al portoghese di proseguire il proprio percorso in nazionale, mentre Lionel Messi ha invece lasciato l'Argentina dopo il Mondiale, chiudendo la sua esperienza con l'Albiceleste.