Francia, c’è Koné tra i primi convocati di Zidane, fuori Marcus Thuram. Il ct mette fine alla tradizionale "parata"

Pronto al debutto nelle trasferte di Nations League in Turchia e in Belgio, l'ex stella di Juve e Real Madrid 'pesca' anche in Serie A e cambia le regole: i dettagli
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3 min

Pubblicato il 18.09.2026, 18:34 (Aggiornato il 18.09.2026, 18:45)

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PARIGI (FRANCIA) - È finita la grande attesa in Francia per le prime convocazioni di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico dei 'Bleus' che ha preso il posto di Didier Deschamps. È stata infatti diramata dall'ex stella di Juve e Real Madrid la lista dei calciatori selezionati per le prossime partite di Nations League in Turchia (venerdì 25 settembre in trasferta alle ore 20:45) e in Belgio (lunedì 28 settembre, ore 20:45), valide per le prime due giornate del Gruppo 1 della League A di cui fa parte anche l'Italia del ct Roberto Mancini.

 

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Sei 'italiani' nella prima lista di Zidane

Sei gli 'italiani' chiamati da Zidane, che in Serie A ha pescato dal Milan (ci sono il portiere Maignan e il centrocampista Rabiot), dalla Juve (Kalulu per la difesa), dalla Roma (Koné) e dal Como (Da Cunha) per la mediana. Dell'Inter c'è Diouf (inserito dal ct francese tra i difensori) ma non figura nella lista l'attaccante Marcus Thuram.

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