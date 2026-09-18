Francia, c’è Koné tra i primi convocati di Zidane, fuori Marcus Thuram. Il ct mette fine alla tradizionale "parata"
PARIGI (FRANCIA) - È finita la grande attesa in Francia per le prime convocazioni di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico dei 'Bleus' che ha preso il posto di Didier Deschamps. È stata infatti diramata dall'ex stella di Juve e Real Madrid la lista dei calciatori selezionati per le prossime partite di Nations League in Turchia (venerdì 25 settembre in trasferta alle ore 20:45) e in Belgio (lunedì 28 settembre, ore 20:45), valide per le prime due giornate del Gruppo 1 della League A di cui fa parte anche l'Italia del ct Roberto Mancini.
Sei 'italiani' nella prima lista di Zidane
Sei gli 'italiani' chiamati da Zidane, che in Serie A ha pescato dal Milan (ci sono il portiere Maignan e il centrocampista Rabiot), dalla Juve (Kalulu per la difesa), dalla Roma (Koné) e dal Como (Da Cunha) per la mediana. Dell'Inter c'è Diouf (inserito dal ct francese tra i difensori) ma non figura nella lista l'attaccante Marcus Thuram.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS