Francia, c’è Koné tra i primi convocati di Zidane, fuori Marcus Thuram. Il ct mette fine alla tradizionale "parata"

PARIGI (FRANCIA) - È finita la grande attesa in Francia per le prime convocazioni di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico dei 'Bleus' che ha preso il posto di Didier Deschamps. È stata infatti diramata dall'ex stella di Juve e Real Madrid la lista dei calciatori selezionati per le prossime partite di Nations League in Turchia (venerdì 25 settembre in trasferta alle ore 20:45) e in Belgio (lunedì 28 settembre, ore 20:45), valide per le prime due giornate del Gruppo 1 della League A di cui fa parte anche l'Italia del ct Roberto Mancini.