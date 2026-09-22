La febbre ferma Mbappé, che intanto svela: "Mia madre innamorata di Anfield e voleva..."

Kylian Mbappé non ha preso parte alla sessione di allenamento di martedì 22 settembre. Come confermato dalla Federcalcio transalpina, l'attaccante e capitano dei Bleus è stato fermato da un attacco influenzale . La squadra, guidata dal nuovo commissario tecnico Zinedine Zidane , si trova nel centro federale di Clairefontaine per preparare le gare di Nations League : la trasferta in Turchia di venerdì e quella in Belgio il lunedì successivo, seguite dai match casalinghi contro l' Italia (2 ottobre) e di nuovo contro il Belgio (5 ottobre).

Mbappé rivela: "Ero vicino al Liverpool"

Nel frattempo, però, il campione del Real Madrid ha anche svelato un retroscena di mercato risalente al 2017, prima di trasferirsi al PSG, ai microfoni di The Athletic: "Ero vicino al Liverpool. Mia madre era una grande fan di Jugen Klopp e la sua meta preferita era Liverpool. Voleva che andassi lì. È andata lì per la prima fase delle trattative, in città, allo stadio, ha incontrato le persone. Mi disse: 'È un club meraviglioso, tutti sono così gentili, è un club come una famiglia, un grande club'".

Mbappé: "Mia madre si innamorò di Anfield"

La visita ad Anfield contribuì ulteriormente a rafforzare il suo entusiasmo: "Se ne innamorò. Guardò alcune partite da sola per sentire l'atmosfera, perché voleva immaginarmi in quello stadio". Anche Mbappé ebbe modo di confrontarsi direttamente con Klopp e ricorda in modo particolare l'incontro con l'allora allenatore del Liverpool: "Ricordo che eravamo sull'aereo e giravamo e rigiravamo in aria mentre lui spiegava il suo progetto". Una storia confermata anche dallo stesso allenatore tedesco, ma alla fine il francese scelse il PSG.