Dove vedere Portogallo-Galles in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio di Cristiano Ronaldo in questa edizione della Nations League: ecco le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 24.09.2026, 09:59 (Aggiornato il 24.09.2026, 10:18)

Nations LeaguePortogalloGalles

Si apre il sipario sulla nuova edizione della UEFA Nations League, che vedrà protagonista anche il Portogallo dell'eterno Cristiano Ronaldo, inserito tra i primi convocati del neo ct Jorge Jesus. L'ex tecnico del Benfica, dal canto suo, è chiamato a sostituire Roberto Martinez dopo i Mondiali 2026. A Lisbona, l'avversario di turno è il Galles di Craig Bellamy, presente insieme ai lusitani nel Gruppo 4 della League A.

Portogallo-Galles, l'orario

Portogallo-Galles andrà in scena oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "José Alvalade" di Lisbona, impianto sportivo che ospita abitualmente le gare interne dello Sporting, squadra in cui è cresciuto proprio Cristiano Ronaldo. Sarà un ritorno romantico e una serata speciale per CR7.

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Dove vedere Portogallo-Galles in diretta tv

Portogallo-Galles sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Portogallo-Galles, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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