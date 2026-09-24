Dove vedere Portogallo-Galles in tv? Sky o Dazn, orario

Si apre il sipario sulla nuova edizione della UEFA Nations League , che vedrà protagonista anche il Portogallo dell'eterno Cristiano Ronaldo , inserito tra i primi convocati del neo ct Jorge Jesus . L'ex tecnico del Benfica, dal canto suo, è chiamato a sostituire Roberto Martinez dopo i Mondiali 2026. A Lisbona , l'avversario di turno è il Galles di Craig Bellamy , presente insieme ai lusitani nel Gruppo 4 della League A.

Portogallo-Galles, l'orario

Portogallo-Galles andrà in scena oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "José Alvalade" di Lisbona, impianto sportivo che ospita abitualmente le gare interne dello Sporting, squadra in cui è cresciuto proprio Cristiano Ronaldo. Sarà un ritorno romantico e una serata speciale per CR7.

Dove vedere Portogallo-Galles in diretta tv

Portogallo-Galles sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Portogallo-Galles, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.