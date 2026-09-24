Dove vedere Olanda-Germania in tv? Sky o Dazn, orario
Serata di prime volte ad Amsterdam, dove Xavi Hernandez e Jurgen Klopp faranno il loro esordio sulle prestigiose panchine di Olanda e Germania, grandi protagoniste di questa nuova edizione della UEFA Nations League. Le due nazionali si affrontano in occasione della prima giornata del torneo continentale, nell'ambito del programma del Gruppo 2 della League A.
Olanda-Germania, l'orario
Riflettori puntati su Olanda-Germania a partire dalle ore 20:45 di oggi, giovedì 24 settembre, quando alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam andrà in scena il confronto tra le nazionali di Xavi Hernandez e Jurgen Klopp.
Dove vedere Olanda-Germania in diretta tv
Olanda-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, sulla piattaforma NOW e in chiaro su TV8, sull'ottavo canale del digitale terrestre. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Olanda-Germania, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go, NOW e gratis sul portale TV8.it. Le applicazioni mobili Sky Go e NOW, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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