Dove vedere Olanda-Germania in tv? Sky o Dazn, orario

Serata di prime volte ad Amsterdam , dove Xavi Hernandez e Jurgen Klopp faranno il loro esordio sulle prestigiose panchine di Olanda e Germania , grandi protagoniste di questa nuova edizione della UEFA Nations League . Le due nazionali si affrontano in occasione della prima giornata del torneo continentale, nell'ambito del programma del Gruppo 2 della League A.

Olanda-Germania, l'orario

Riflettori puntati su Olanda-Germania a partire dalle ore 20:45 di oggi, giovedì 24 settembre, quando alla "Johan Cruijff ArenA" di Amsterdam andrà in scena il confronto tra le nazionali di Xavi Hernandez e Jurgen Klopp.

Dove vedere Olanda-Germania in diretta tv

Olanda-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, sulla piattaforma NOW e in chiaro su TV8, sull'ottavo canale del digitale terrestre. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olanda-Germania, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go, NOW e gratis sul portale TV8.it. Le applicazioni mobili Sky Go e NOW, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.