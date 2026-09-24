Dove vedere Norvegia-Danimarca in tv? Sky o Dazn, orario
È un autentico "derby del Nord" quello tra Norvegia e Danimarca, protagoniste della prima giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League, completato da Portogallo e Galles. Dopo l'ottimo Mondiale disputato in America, la nazionale di Solbakken si presenta a questo appuntamento con la stessa ambizione di sempre, trascinata dal solito Erling Braut Haaland. Sponda danese, invece, occhi su Rasmus Hojlund, punto di riferimento dell'attacco del Napoli di Massimiliano Allegri.
Norvegia-Danimarca, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, giovedì 24 settembre, all'Ullevaal Stadion di Oslo, teatro del confronto tra Norvegia e Danimarca. Riflettori puntati su Erling Braut Haaland, star della serata che continua ad infrangere record in Premier League e in Champions League.
Dove vedere Norvegia-Danimarca in diretta tv
Norvegia-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Norvegia-Danimarca, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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