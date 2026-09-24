Dove vedere Norvegia-Danimarca in tv? Sky o Dazn, orario

Riflettori puntati su Erling Braut Haaland ad Oslo, dove la nazionale di Solbakken sfida la squadra di Brian Riemer: le info per seguire la partita di Nations League
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 24.09.2026, 19:54

Nations LeagueNorvegiaDanimarcaHaaland

1 / 2

Successiva

È un autentico "derby del Nord" quello tra Norvegia e Danimarca, protagoniste della prima giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League, completato da Portogallo e Galles. Dopo l'ottimo Mondiale disputato in America, la nazionale di Solbakken si presenta a questo appuntamento con la stessa ambizione di sempre, trascinata dal solito Erling Braut Haaland. Sponda danese, invece, occhi su Rasmus Hojlund, punto di riferimento dell'attacco del Napoli di Massimiliano Allegri.

Norvegia-Danimarca, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, giovedì 24 settembre, all'Ullevaal Stadion di Oslo, teatro del confronto tra Norvegia e Danimarca. Riflettori puntati su Erling Braut Haaland, star della serata che continua ad infrangere record in Premier League e in Champions League.

Occhi lucidi e un look elegante: le foto della giovane principessa ereditaria della Norvegia, amica di Haaland, fanno il giro del mondo
Guarda la gallery

Dove vedere Norvegia-Danimarca in diretta tv

Norvegia-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Mbappé e Haaland volano ma non sono i migliori: i giocatori che hanno aumentato di più il loro valore ai Mondiali
Guarda la gallery

Norvegia-Danimarca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Uefa Nations League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS