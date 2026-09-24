Dove vedere Norvegia-Danimarca in tv? Sky o Dazn, orario

È un autentico "derby del Nord" quello tra Norvegia e Danimarca , protagoniste della prima giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League , completato da Portogallo e Galles. Dopo l'ottimo Mondiale disputato in America, la nazionale di Solbakken si presenta a questo appuntamento con la stessa ambizione di sempre, trascinata dal solito Erling Braut Haaland . Sponda danese, invece, occhi su Rasmus Hojlund , punto di riferimento dell'attacco del Napoli di Massimiliano Allegri.

Norvegia-Danimarca, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, giovedì 24 settembre, all'Ullevaal Stadion di Oslo, teatro del confronto tra Norvegia e Danimarca. Riflettori puntati su Erling Braut Haaland, star della serata che continua ad infrangere record in Premier League e in Champions League.

Dove vedere Norvegia-Danimarca in diretta tv

Norvegia-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Norvegia-Danimarca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.