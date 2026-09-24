Nations League
giovedì 24 settembre 2026
Johan Cruijff ArenA
1 - 1
Terminata
- C. Gakpo, 90 + 2' (ass. : R. van Bommel)
Nations League
giovedì 24 settembre 2026
Johan Cruijff ArenA
Arbitro Alejandro José Hernández Hernández
- F. Nmecha, 32' (ass. : K. Adeyemi)
Arbitro Alejandro José Hernández Hernández
1 - 1
Terminata
Olanda-Germania, Gakpo risponde a Nmecha: finisce pari il debutto dei ct Xavi e Klopp LIVE
12 min
Pubblicato il 24.09.2026, 19:45 (Aggiornato il 24.09.2026, 22:54)
Alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam termina 1-1 il match valido per la prima giornata del Gruppo A2 delle Uefa Nations League tra Olanda e Germania. Alla prima panchina come ct di Xavi e Klopp, a decidere la gara sono le reti di Nmecha nel primo tempo (tra le proteste degli olandesi che si erano fermati per l'infortunio di Brobbey) e quella in pieno recupero di Gakpo che decreta un meritato pareggio dopo le innumerevoli occasioni da gol racimolate per riagguantare il match: comincia così con un punto a testa il nuovo ciclo di entrambe le nazionali. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, aggiornamenti in tempo reale.
22:57
Klopp, abbracci ed emozioni forti al debutto da ct della Germania
Guarda le foto della prima partita di Klopp come nuovo commissario tecnico della Germania: GUARDA QUI!
22:43
90+5' - Triplice fischio: Olanda-Germania 1-1
Termina in pareggio la prima uscita come ct tra Xavi e Klopp: al gol di Nmecha nel primo tempo risponde Gakpo in pieno recupero.
22:42
90+5' - Til vicinissimo al gol vittoria
Til vicinissimo al gol vittoria con un colpo di testa che esce di pochissimo..
22:39
90+2' - Gol di Gakpo: Olanda-Germania 1-1
L'Olanda trova il pari in pieno recupero: van Bommel ruba il pallone a Gnabry e crossa per Gakpo, che di prima trafigge ter Stegen per l'1-1.
22:38
90' - Assegnati tre minuti di recupero
Si giocherà fino al minuto 93.
22:36
89' - Van Bommel impegna Ter Stegen
Van Bommel impegna Ter Stegen con una gran tiro di destro dalla distanza.
22:31
83' - Doppia sostituzione per l'Olanda
Til e Van Bommel prendono il posto di Reijnders e Summerville.
22:30
82' - Invasione di campo
Un bambino è entrato in campo eludendo la sicurezza per farsi un selfie con Reijnders.
22:27
80' - Doppio cambio per la Germania
Engelhardt e Gnabry prendono il posto di Adeyemi e Amiri.
22:20
73' - Altra chance per Meerdink
Terza chance per l'attaccante olandese: ter Stegen, però, ha altre idee e, aiutato anche dal palo, devia in angolo.
22:16
68' - Scintille tra Amiri e Dumfries
Intervento duro del tedesco sull'ex Inter, che si rialza subito per andare a muso duro con l'avversario. L'arbitro alla fine estrae il giallo per Amiri.
22:13
66' - Errore clamoroso di Meerdink
Olanda a un soffio dall'1-1! Sfondamento di Dumfries e cross al bacio per Meerdink, che in scivolata non riesce a inquadrare la porta da due passi.
22:11
64' - Doppio cambio per la Germania
Fuoei Nmecha e Schade, dentro Stach e Fuhrich.
22:09
62' - Parata super di ter Stegen su Meerdink
Ter Stegen para su un tiro ravvicinato Meerdink sugli sviluppi di un corner.
22:07
60' - Olanda vicino al pareggio con Dumfries
Dumfries, imbucato di tacco da Meerdink, ci prova con il destro da dentro l'area: para Ter Stegen.
22:04
57' - Cambio per l'Olanda
Nell'Olanda Veerman prende il posto di Timber.
21:54
46' - Parte forte l'Olanda
L'Olanda parte subito forte, ma Summerville non riesce ad addomesticare un ottimo pallone in area di rigore e l'occasione tramonta.
21:53
46' - Comincia il secondo tempo!
Al via la ripresa del match di Nations League tra Olanda e Germania. Nessun cambio da una parte e dall'altra.
21:37
45+3' - Fine primo tempo: Olanda-Germania 0-1
Termina la prima frazione alla Johan Cruijff Arena: tedeschi in vantaggio grazie a un gol di Nmecha.
21:34
45' - Assegnati tre minuti di recupero
Si giocherà fino al minuto 48.
21:30
42' - Gakpo vicino al gol
Errore in fase di costruzione per Ter Stegen, che serve il pallone sui piedi di Gakpo. L'olandese prova quindi il tiro, ma il portiere tedesco lo neutralizza.
21:30
42' - Ci prova Van de Ven
Van de Ven ci prova con il mancino da posizione defilata: para Ter Stegen.
21:26
38' - Errore clamoroso di Adeyemi
Adeyemi sbaglia un gol clamoroso su assist di Brown, che l'aveva messo da solo davanti alla porta.
21:22
34' - Altro cambio obbligato, stavolta per l'Olanda
L'infortunio di Brobbey è più serio del previsto: l'attaccante è costretto al cambio: al suo posto Meerdink.
21:21
32' - Gol di Nmecha: Olanda-Germania 0-1
Nmecha sblocca la gara, ma gli olandesi sono furiosi in quanto si aspettavano che i tedeschi avrebbero buttato fuori il pallone per l'infortunio di Brobbey. Per l'arbitro è tutto buono: la nazionale di Klopp è in vantaggio.
21:19
31' - Subito pericoloso Ebnoutalib
Appena entrato in campo, Ebnoutalib si libera di un difensore con un dribbling e tira verso la porta con il mancino: para Verbruggen.
21:18
30' - Altro tentativo per Timber
Tiro dalla distanza per Timber: pallone alto.
21:16
28' - Havertz costretto al cambio
Havertz costretto al cambio per un problema fisico: al suo posto Ebnoutalib.
21:12
24' - Altro giallo per l'Olanda
Van Hecke ammonito per un intervento duro in scivolata.
21:10
22' - Ammonizione per Timber
Tacchetti sul ginocchio di Havertz: ammonito Timber
21:03
15' - Gol annullato a van Dijk: si resta sullo 0-0
Gol annullato a van Dijk dopo un check al Var per un blocco di Brobbey su ter Stegen durante il corner.
21:00
13' - Gol di van Dijk: Olanda-Germania 1-0
Dopo aver protestato per un presunto tocco di mano in area, l'Olanda si porta in vantaggio sugli sviluppi di un corner battuto da Reijnders su cui van Dijk svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio i suoi.
20:59
11' - Brobbey perde l'attimo
Brobbey si ritrova davanti al portiere, ma scivola all'ultimo istante.
20:58
10' - Timber ci prova da fuori
Tentativo con il destro da fuori per Timber che non centra lo specchio.
20:48
1' - Calcio d'inizio: al via Olanda-Germania
E' cominciata Olanda-Germania: primo possesso per i tedeschi.
20:47
Minuto di silenzio per la scomparsa della moglie di Koeman, ex ct dell'Olanda
Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio per commemare Bartina Koeman, la moglie dell'ex ct dell'Olanda Ronald Koeman. (LEGGI QUI LA NOTIZIA).
20:46
Musiala ko nel riscaldamento
Musiala, che doveva partire titolare, si è fermato nel riscaldamento: al suo posto Amiri.
20:42
Suonano gli inni nazionali
È il momento degli inni nazionali, prima quella della Germania, poi quello dell'Olanda.
20:28
Klopp in modalità sergente: le nuove regole per i giocatori della Germania
L'ex allenatore del Liverpool è subentrato a Nagelsmann per rilanciare la nazionale tedesca dopo la delusione dei Mondiali e per farlo ha diramato immediatamente una lista di comportamenti da seguire, lanciando immediatamente un segnale: LEGGI QUI!
20:14
Nations League, il girone di Olanda e Germania
Germania e Olanda sono state inserite nel gruppo 2 della Lega A insieme a Grecia e Serbia.
20:00
Debutto come ct per Xavi e Klopp
Debutto per Xavi e Klopp come commissari tecnici: lo spagnolo ha preso il posto di Koeman dopo il Mondiale, stessa cosa per Klopp, che ha sostituito Nagelsmann.
19:46
Olanda-Germania, le formazioni ufficiali
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. Ct: Xavi.
GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Adeyemi, Havertz, Schade. Ct: Klopp.
19:45
Olanda-Germania, alle 20:45 il calcio d'inizio
Alle 20:45 è in programma il calcio d'inizio di Olanda-Germania. Scatta il conto alla rovescia per la sfida di Nations League.
Johan Cruijff ArenA - Amsterdam
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