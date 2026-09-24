Alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam termina 1-1 il match valido per la prima giornata del Gruppo A2 delle Uefa Nations League tra Olanda e Germania. Alla prima panchina come ct di Xavi e Klopp, a decidere la gara sono le reti di Nmecha nel primo tempo (tra le proteste degli olandesi che si erano fermati per l'infortunio di Brobbey) e quella in pieno recupero di Gakpo che decreta un meritato pareggio dopo le innumerevoli occasioni da gol racimolate per riagguantare il match: comincia così con un punto a testa il nuovo ciclo di entrambe le nazionali. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, aggiornamenti in tempo reale.

22:57 Klopp, abbracci ed emozioni forti al debutto da ct della Germania Guarda le foto della prima partita di Klopp come nuovo commissario tecnico della Germania: GUARDA QUI! 22:43 90+5' - Triplice fischio: Olanda-Germania 1-1 Termina in pareggio la prima uscita come ct tra Xavi e Klopp: al gol di Nmecha nel primo tempo risponde Gakpo in pieno recupero.

22:42 90+5' - Til vicinissimo al gol vittoria Til vicinissimo al gol vittoria con un colpo di testa che esce di pochissimo.. 22:39 90+2' - Gol di Gakpo: Olanda-Germania 1-1 L'Olanda trova il pari in pieno recupero: van Bommel ruba il pallone a Gnabry e crossa per Gakpo, che di prima trafigge ter Stegen per l'1-1. 22:38 90' - Assegnati tre minuti di recupero Si giocherà fino al minuto 93. 22:36 89' - Van Bommel impegna Ter Stegen Van Bommel impegna Ter Stegen con una gran tiro di destro dalla distanza. 22:31 83' - Doppia sostituzione per l'Olanda Til e Van Bommel prendono il posto di Reijnders e Summerville. 22:30 82' - Invasione di campo Un bambino è entrato in campo eludendo la sicurezza per farsi un selfie con Reijnders. 22:27 80' - Doppio cambio per la Germania Engelhardt e Gnabry prendono il posto di Adeyemi e Amiri. 22:20 73' - Altra chance per Meerdink Terza chance per l'attaccante olandese: ter Stegen, però, ha altre idee e, aiutato anche dal palo, devia in angolo. 22:16 68' - Scintille tra Amiri e Dumfries Intervento duro del tedesco sull'ex Inter, che si rialza subito per andare a muso duro con l'avversario. L'arbitro alla fine estrae il giallo per Amiri. 22:13 66' - Errore clamoroso di Meerdink Olanda a un soffio dall'1-1! Sfondamento di Dumfries e cross al bacio per Meerdink, che in scivolata non riesce a inquadrare la porta da due passi. 22:11 64' - Doppio cambio per la Germania Fuoei Nmecha e Schade, dentro Stach e Fuhrich. 22:09 62' - Parata super di ter Stegen su Meerdink Ter Stegen para su un tiro ravvicinato Meerdink sugli sviluppi di un corner. 22:07 60' - Olanda vicino al pareggio con Dumfries Dumfries, imbucato di tacco da Meerdink, ci prova con il destro da dentro l'area: para Ter Stegen. 22:04 57' - Cambio per l'Olanda Nell'Olanda Veerman prende il posto di Timber. 21:54 46' - Parte forte l'Olanda L'Olanda parte subito forte, ma Summerville non riesce ad addomesticare un ottimo pallone in area di rigore e l'occasione tramonta. 21:53 46' - Comincia il secondo tempo! Al via la ripresa del match di Nations League tra Olanda e Germania. Nessun cambio da una parte e dall'altra. 21:37 45+3' - Fine primo tempo: Olanda-Germania 0-1 Termina la prima frazione alla Johan Cruijff Arena: tedeschi in vantaggio grazie a un gol di Nmecha. 21:34 45' - Assegnati tre minuti di recupero Si giocherà fino al minuto 48. 21:30 42' - Gakpo vicino al gol Errore in fase di costruzione per Ter Stegen, che serve il pallone sui piedi di Gakpo. L'olandese prova quindi il tiro, ma il portiere tedesco lo neutralizza. 21:30 42' - Ci prova Van de Ven Van de Ven ci prova con il mancino da posizione defilata: para Ter Stegen. 21:26 38' - Errore clamoroso di Adeyemi Adeyemi sbaglia un gol clamoroso su assist di Brown, che l'aveva messo da solo davanti alla porta. 21:22 34' - Altro cambio obbligato, stavolta per l'Olanda L'infortunio di Brobbey è più serio del previsto: l'attaccante è costretto al cambio: al suo posto Meerdink. 21:21 32' - Gol di Nmecha: Olanda-Germania 0-1 Nmecha sblocca la gara, ma gli olandesi sono furiosi in quanto si aspettavano che i tedeschi avrebbero buttato fuori il pallone per l'infortunio di Brobbey. Per l'arbitro è tutto buono: la nazionale di Klopp è in vantaggio. 21:19 31' - Subito pericoloso Ebnoutalib Appena entrato in campo, Ebnoutalib si libera di un difensore con un dribbling e tira verso la porta con il mancino: para Verbruggen. 21:18 30' - Altro tentativo per Timber Tiro dalla distanza per Timber: pallone alto. 21:16 28' - Havertz costretto al cambio Havertz costretto al cambio per un problema fisico: al suo posto Ebnoutalib. 21:12 24' - Altro giallo per l'Olanda Van Hecke ammonito per un intervento duro in scivolata. 21:10 22' - Ammonizione per Timber Tacchetti sul ginocchio di Havertz: ammonito Timber 21:03 15' - Gol annullato a van Dijk: si resta sullo 0-0 Gol annullato a van Dijk dopo un check al Var per un blocco di Brobbey su ter Stegen durante il corner. 21:00 13' - Gol di van Dijk: Olanda-Germania 1-0 Dopo aver protestato per un presunto tocco di mano in area, l'Olanda si porta in vantaggio sugli sviluppi di un corner battuto da Reijnders su cui van Dijk svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio i suoi. 20:59 11' - Brobbey perde l'attimo Brobbey si ritrova davanti al portiere, ma scivola all'ultimo istante.