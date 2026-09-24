Il giornalista turco spiazza Zidane in conferenza stampa: "Mi farebbe un autografo?"

"È un sogno essere di fronte a lei. Lei ha allenato il Real Madrid , Arda Güler ora è al Real Madrid . Pensa che ci saranno altri giocatori come lei, che ci saranno altri Zidane? E poi ho portato con me un libro: potrebbe autografarmelo? ". Così un giornalista turco, rivolgendosi a Zinedine Zidane , nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Francia , valida per la prima giornata del Gruppo A1 di Nations League .

Zidane alla vigilia di Turchia-Francia: "Güler? Un grande giocatore"

Come documentato con un video da L'Equipe, Zidane è rimsato sorpreso dalla domanda inattesa. Ha abbozzato un sorriso, mentre in sala qualcuno non è riuscito a trattenere una risata spontanea, poi ha risposto: "Sì, lo faremo dopo, senza problemi. Per quanto riguarda Güler è certamente un grande giocatore turco del Real Madrid, ha grande personalità, quello che fa alla sua età... Sono contento per lui e per il Real Madrid, che ha un giocatore come lui. E per quanto riguarda se ci saranno altri giocatori come me, ci sono giocatori nella nazionale francese che sono molto forti, hanno qualità. Mi diverto molto ad allenarli e sono felice di averli a disposizione".