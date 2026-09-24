Tielemans alla vigilia di Italia-Belgio: "Pronti a tutto, vi abbiamo studiato. E poi conosciamo lo stile di Mancini"

Le luci dell'Olimpico si stanno per accendere. La nuova Italia targata Roberto Mancini sta per essere svelata insieme al Belgio , passato sotto la guida dell'ex centrocampista Mark Van Bommel . A suonare la carica prima dell'esordio in Nations League ci pensa il capitano e perno del Manchester United, Youri Tielemans : "L'obiettivo è sempre lo stesso, veniamo da un buon Mondiale, dove abbiamo dimostrato di avere grande grinta, unità e qualità, vogliamo dimostrare le stesse cose con un nuovo allenatore. Dovremo mettere in campo lo spirito combattivo e l'orgoglio di portare questa maglia".

Tielemans ha studiato l'Italia di Mancini

"Van Bommel è molto vicino ai giocatori, un allenatore diretto e dettagliato, è un grande aiuto per noi. Anche l'Italia ha un nuovo ct e forse un nuovo stile di gioco, ma siamo preparati per tutto, abbiamo analizzato i giocatori che sono nel gruppo da tanti anni, conosciamo lo stile che Mancini vuole e che ha imposto in passato". Poi anche un passaggio sul mancato arrivo al Milan e alla Roma, che in passato avevano messo nel mirino Tielemans. "Non saprei, sono soltanto voci, io ho fatto le scelte che ho fatto perché pensavo fossero le migliori".