Tielemans alla vigilia di Italia-Belgio: "Pronti a tutto, vi abbiamo studiato. E poi conosciamo lo stile di Mancini"
Le luci dell'Olimpico si stanno per accendere. La nuova Italia targata Roberto Mancini sta per essere svelata insieme al Belgio, passato sotto la guida dell'ex centrocampista Mark Van Bommel. A suonare la carica prima dell'esordio in Nations League ci pensa il capitano e perno del Manchester United, Youri Tielemans: "L'obiettivo è sempre lo stesso, veniamo da un buon Mondiale, dove abbiamo dimostrato di avere grande grinta, unità e qualità, vogliamo dimostrare le stesse cose con un nuovo allenatore. Dovremo mettere in campo lo spirito combattivo e l'orgoglio di portare questa maglia".
Tielemans ha studiato l'Italia di Mancini
"Van Bommel è molto vicino ai giocatori, un allenatore diretto e dettagliato, è un grande aiuto per noi. Anche l'Italia ha un nuovo ct e forse un nuovo stile di gioco, ma siamo preparati per tutto, abbiamo analizzato i giocatori che sono nel gruppo da tanti anni, conosciamo lo stile che Mancini vuole e che ha imposto in passato". Poi anche un passaggio sul mancato arrivo al Milan e alla Roma, che in passato avevano messo nel mirino Tielemans. "Non saprei, sono soltanto voci, io ho fatto le scelte che ho fatto perché pensavo fossero le migliori".
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