Montella: "Ho ricevuto delle offerte dopo il Mondiale, ma il mio cuore è in Turchia"
Alla vigilia della partita contro la Francia di Nations League, Vincenzo Montella dice di essere una cosa sola con la Turchia: "Devo essere realistico: sono molto legato a questa nazionale. Abbiamo raggiunto risultati importanti: per la prima volta nella nostra storia ci siamo qualificati da primi agli Europei, siamo arrivati a questo livello in Nations League e abbiamo conquistato la qualificazione al Mondiale. Ma non ha senso continuare a parlare dei successi del passato, perché il calcio è spietato. Ho voluto rimanere perché non penso che il nostro lavoro sia finito. Dopo il Mondiale non ho avuto pensieri negativi, perché so che possiamo fare ancora meglio. Dopo il Mondiale ho ricevuto diverse offerte, ma non ne ho ascoltata nessuna perché il mio cuore era qui".
Turchia in emergenza, ma c'è la fiducia di Montella
"Dobbiamo pensare a come rappresentare al meglio il nostro Paese in queste quattro sfide difficili", ha aggiunto Montella Ancora: "Questo percorso rappresenta per tutti noi l’inizio di un nuovo periodo di due anni. Lo consideriamo una fase di preparazione in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo. Abbiamo giocatori molto importanti indisponibili. Il nostro capitano Calhanoglu,Yildiz e Muldur sono infortunati. Anche Kokcu ha un piccolo problema fisico. Voglio ringraziarlo perché è rimasto con noi in questi giorni e sta cercando di recuperare. Mi fido dei calciatori che ho convocato. Essere qui significa aver meritato questa maglia".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS