Montella: "Ho ricevuto delle offerte dopo il Mondiale, ma il mio cuore è in Turchia"

Alla vigilia della partita contro la Francia di Nations League, Vincenzo Montella dice di essere una cosa sola con la Turchia: "Devo essere realistico: sono molto legato a questa nazionale. Abbiamo raggiunto risultati importanti: per la prima volta nella nostra storia ci siamo qualificati da primi agli Europei, siamo arrivati a questo livello in Nations League e abbiamo conquistato la qualificazione al Mondiale. Ma non ha senso continuare a parlare dei successi del passato, perché il calcio è spietato. Ho voluto rimanere perché non penso che il nostro lavoro sia finito. Dopo il Mondiale non ho avuto pensieri negativi, perché so che possiamo fare ancora meglio. Dopo il Mondiale ho ricevuto diverse offerte, ma non ne ho ascoltata nessuna perché il mio cuore era qui".