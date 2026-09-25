Dove vedere Italia-Belgio in tv? Rai o Sky, orario

Inizia il Mancini bis per gli Azzurri, oggi all'esordio nella nuova edizione della UEFA Nations League contro la nazionale di van Bommel: le probabili scelte dei due ct
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Pubblicato il 25.09.2026, 09:26 (Aggiornato il 25.09.2026, 09:53)

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A pochi mesi dalla disfatta di Zenica, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark van Bommel, in occasione della prima giornata della UEFA Nations League. Gli Azzurri tornano in campo dopo le due amichevoli di giugno, vissute sotto la gestione Silvio Baldini. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal ct.

Italia-Belgio, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove la nuova Italia di Roberto Mancini ospiterà il Belgio in occasione dell'esordio in questa edizione della Nations League.

Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte. 26, complessivamente, i precedenti tra le due nazionali: 17 vittorie azzurre, cinque pareggi e quattro successi dei Diavoli Rossi.

Come giocherà la nuova Italia di Mancini: tutte le scelte del ct azzurro
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Italia-Belgio, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Belgio in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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