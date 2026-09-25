Dove vedere Italia-Belgio in tv? Rai o Sky, orario

A pochi mesi dalla disfatta di Zenica, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark van Bommel , in occasione della prima giornata della UEFA Nations League . Gli Azzurri tornano in campo dopo le due amichevoli di giugno, vissute sotto la gestione Silvio Baldini. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal ct.

Italia-Belgio, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove la nuova Italia di Roberto Mancini ospiterà il Belgio in occasione dell'esordio in questa edizione della Nations League.

Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte. 26, complessivamente, i precedenti tra le due nazionali: 17 vittorie azzurre, cinque pareggi e quattro successi dei Diavoli Rossi.

Italia-Belgio, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Belgio in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.