Dove vedere Turchia-Francia in tv? Sky o Dazn, orario

Turchia-Francia, l'orario

Calcio d'inizio alle ore 20:45 di oggi, venerdì 25 settembre, al "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" di Kocaeli, moderno impianto sportivo che può ospitare fino a 34.829 spettatori. Sfida nella sfida tra Vincenzo Montella e Zinedine Zidane.

Dove vedere Turchia-Francia in diretta tv

Turchia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Turchia-Francia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.