Dove vedere Turchia-Francia in tv? Sky o Dazn, orario
Esordio ufficiale sulla panchina della Francia per Zinedine Zidane, che oggi fa visita alla Turchia di Vincenzo Montella in occasione della prima giornata della UEFA Nations League. Inserite nel gruppo dell'Italia di Roberto Mancini, le due nazionali vogliono subito voltare pagina dopo i Mondiali 2026. Archiviato il lungo ciclo Deschamps, per i Bleus si apre una nuova pagina di storia, con capitan Mbappé sempre pronto a guidare i suoi in attesa dell'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro. Per quanto concerne la selezione turca, la Federazione ha dato ancora fiducia al ct italiano, nonostante la precoce eliminazione maturata in America in estate.
Turchia-Francia, l'orario
Calcio d'inizio alle ore 20:45 di oggi, venerdì 25 settembre, al "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" di Kocaeli, moderno impianto sportivo che può ospitare fino a 34.829 spettatori. Sfida nella sfida tra Vincenzo Montella e Zinedine Zidane.
Dove vedere Turchia-Francia in diretta tv
Turchia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Turchia-Francia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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