Dove vedere Polonia-Bosnia in tv? Sky o Dazn, orario
Si apre il sipario sulla nuova edizione della UEFA Nations League anche per Polonia e Bosnia-Erzegovina, oggi avversarie a Varsavia. La nazionale bosniaca è reduce dai Mondiali 2026, mentre la selezione polacca sta soffrendo il ricambio generazionale ed è chiamata a ripartire dopo la mancata qualificazione alla kermesse organizzata in America. Sponda bosniaca, riflettori puntati sullo juventino Alajbegovic e sull'ultimo ballo in nazionale di Edin Dzeko, previsto per il prossimo 2 ottobre.
Polonia-Bosnia, l'orario
La sfida di Nations League andrà in scena oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 20:45 al "PGE Narodowy" di Varsavia, stadio che ospita solitamente le partite interne della nazionale polacca.
Dove vedere Polonia-Bosnia in diretta tv
Polonia-Bosnia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio, in modalità "Diretta Gol", e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Polonia-Bosnia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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