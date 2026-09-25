Zidane vince al debutto con la Francia: gol e infortunio per Mbappé, battuta la Turchia di Montella in Nations League

ROMA - Non sono mancate le reti e le emozioni nelle gare della prima giornata della Uefa Nations League andate in scena oggi (venerdì 25 settembre), giorno in cui oltre all' Italia di Roberto Mancini (ko al debutto contro il Belgio all'Olimpico) sono scese in campo anche le altre due squadre inserite nel Gruppo 1 della League A, la Turchia di Vincenzo Montella e la Francia del nuovo ct Zinedine Zidane .

Nations League: le classifiche aggiornate

C'è il romanista Koné nella prima Francia di Zidane

Al Kocaeli Stadyumu di Izmit di Izmit titolare lo juventino Celik tra i padroni di casa (out per infortunio invece il compagno di squadra Yildiz, così come l'interista Calhanoglu), mentre nella prima Francia dell'esordiente Zizou c'è posto per Maignan tra i pali, per l'altro milanista Rabiot e per il romanista Koné nella mediana completata da Cherky (solo panchina inveceper il portiere Butez e l'altro comasco Da Cunha, per l'interista Diouf e per lo juventino Kalulu), mentre capitan Mbappé viene piazzato largo a sinistra nel tridente, con Olise a destra e Dembélé al centro.

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Gol e infortunio per Mbappé, i 'Bleus' passano in Turchia

Nel primo tempo possesso palla piuttosto sterile dei 'Bleus', che si rendono davvero pericolosi solo a ridosso dell'intervallo con Cherky (murato da Demiral) e Olise (splendido sinistro parato da Cakir). In avvio di ripresa è invece Maignan a sventare su Ismail (52'), ma a spegnere le velleità turche ci pensa il solito Mbappé, che rompe l'equilibrio con un destro a fil di palo (54'). Proprio in occasione del gol però (il 67° in 107 presenze con la nazionale) l'attaccante del Real Madrid si fa male (problema al ginocchio sinistro) ed è costretto a lasciare il posto a Doué, mettendo così in ansia la Francia e il tecnico dei 'blancos' José Mourinho (atteso da ex il 14 ottobre all'Olimpico per la sfida di Champions League contro la Roma). Il palo nega poi il raddoppio a Koundé (69'), ma alla Francia basta il minimo vantaggio per superare una Turchia ridotta in dieci nel finale per l'espulsione del portiere Cakir (rosso all'87' dopo un tocco con il braccio fuori area) che salterà così la sfida di lunedi prossimo (28 settembre, ore 20:45 a Bursa) contro l'Italia.

Nations League: risultati, tabellini e calendario