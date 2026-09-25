Mancini dopo Italia-Belgio: "Fischi? Ci stanno. Sono contento del secondo tempo"

Il Mancini bis è iniziato con una sconfitta. L'Italia è caduta all'Olimpico contro il Belgio: 2-0 per gli uomini di Van Bommel nella prima giornata del Gruppo A1 della nuova edizione della Nations League. Azzurri dai due volti: nel primo tempo remissivi, hanno sempre subito il gioco avversario portando al gol del vantaggio di Godts , nella ripresa più dominanti e padroni del gioco, ma comunque non è bastato. Nel momento migliore dell' Italia , è arrivata la rete del raddoppio di Lukebakio , che ha firmato il definitivo 2-0. Nel postpartita, ai microfoni della Rai, il ct ha analizzato a caldo la sfida: "Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio, noi eravamo in difficoltà. Nel secondo tempo potevamo pareggiare, ma su un nostro errore abbiamo subito il gol del raddoppio".

Mancini dopo Italia-Belgio: "Primo tempo al di sotto delle aspettative, ma il secondo no"

Mancini ha poi aggiunto: "Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, ma il secondo no. La squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0, abbiamo avuto cinque, sei occasioni per arrivare al pareggio. Quando si perde nessuno è contento. I fischi? Quando si perde ci stanno".

Mancini: "Non dobbiamo forzare quando non c'è spazio"

In conferenza stampa Mancini ha continuato la sua disamina: "Sicuramente ci sono stati pensieri del passato. Abbiamo giocato con una squadra forte, che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Non siamo stati corti, abbiamo dato troppo spazio e loro hanno giocato meglio. Nella ripresa per venticinque minuti abbiamo fatto bene, avuto occasioni e recuperato tante seconde palle. Sul secondo gol abbiamo lasciato troppo campo aperto e lì è finita. Dobbiamo ripartire da quello che sono le cose buone viste nei primi venticinque minuti della ripresa, siamo stati molto aggressivi recuperando tutte le seconde palle e non abbiamo concesso nulla. Non dobbiamo forzare quando non c'è spazio".

Mancini su Pio Esposito al centro del tridente: "Non bastano 60 minuti per valutare se è la soluzione migliore"

Pio Esposito al centro del tridente: "È la prima volta che giochiamo così, con Kean e Cambiaghi esterni. All'Inter sicuramente è diverso perché Esposito ha un modo di giocare diverso. Comunque sessanta minuti non possono bastare per valutare se è la soluzione migliore". Le scorie emotive per le tre mancate qualificazioni ai Mondiali: "È una cosa che pesa un po', ma dobbiamo lasciarla andare. Non possiamo pensare a ciò che è stato, dobbiamo pensare positivo e non sempre a ciò che è accaduto perché non si può cambiare".