Mbappé segna e si fa male con la Francia: l'infortunio, come sta e cosa può succedere per Roma-Real Madrid

Prima il gol con cui ha sbloccato e deciso Turchia-Francia , poi il cambio forzato: Kylian Mbappé tiene con il fiato sospeso Zidane e il Real Madrid in vista dei prossimi appuntamenti stagionali: i Blues sono attesi da altre tre partite di Nations League , fuori casa contro il Belgio (lunedì 28 settembre) ed in casa contro l'Italia (venerdì 2 ottobre) e lo stesso Belgio (lunedì 5 ottobre); i Blancos dalla sfida valida per l'ottava giornata della Liga , al Bernabeu , contro il Villarreal e, soprattutto, dalla trasferta all'Olimpico contro la Roma nella seconda giornata della Fase Campionato di Champions League (mercoledì 14 ottobre, ore 21).

Infortunio Mbappé in Turchia-Francia: cosa è successo

Cosa è successo: al 54' dell'incontro giocato alla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu, Mbappé ha raccolto un passaggio di Olise, è rientrato sul destro e ha battuto Çakir incrociando sul primo palo. Poi ha immediatamente iniziato ad accusare un fastidio, presumibilmente al ginocchio sinistro, che ha iniziato a toccarsi tra smorfie di dolore. Lo staff medico della Francia è prontamente intervenuto. Quando Mbappé ha provato a rientrare in campo si è dovuto arrendere: è crollato a terra mentre i compagni di nazionale e Güler lo hanno raggiunto, accerchiandolo, per sincerarsi delle sue condizioni. Al 59' Doué ha preso il suo posto. Si attendono ora comunicazioni ufficiali per capire l'entità, la natura dell'infortunio riportato dall'attaccante dei transalpini e di Mourinho, e gli eventuali tempi di recupero.