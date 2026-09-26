Dove vedere Inghilterra-Spagna in tv? Sky o Dazn, orario

Entra nel vivo il primo weekend dedicato alla UEFA Nations League , che oggi vedrà protagoniste anche Inghilterra e Spagna , avversarie sull'iconico prato di Wembley, in occasione della giornata numero uno del gruppo 3 della Lega A . A completare il raggruppamento che coinvolge le nazionali di Tuchel e de la Fuente , ci sono Croazia e Repubblica Ceca.

Inghilterra-Spagna, l'orario

La sfida tra Inghilterra e Spagna andrà in scena oggi, sabato 26 settembre, alle ore 20:45 al "Wembley Stadium" di Londra. Riflettori puntati su Harry Kane e Lamine Yamal, tra i favoriti per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro insieme a Kylian Mbappé.

Dove vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv

Inghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inghilterra-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.