Dove vedere Inghilterra-Spagna in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la UEFA Nations League: le probabili scelte di Tuchel e De La Fuente
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Pubblicato il 26.09.2026, 10:15

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Entra nel vivo il primo weekend dedicato alla UEFA Nations League, che oggi vedrà protagoniste anche Inghilterra e Spagna, avversarie sull'iconico prato di Wembley, in occasione della giornata numero uno del gruppo 3 della Lega A. A completare il raggruppamento che coinvolge le nazionali di Tuchel e de la Fuente, ci sono Croazia e Repubblica Ceca.

Inghilterra-Spagna, l'orario

La sfida tra Inghilterra e Spagna andrà in scena oggi, sabato 26 settembre, alle ore 20:45 al "Wembley Stadium" di Londra. Riflettori puntati su Harry Kane e Lamine Yamal, tra i favoriti per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro insieme a Kylian Mbappé.

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Dove vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv

Inghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inghilterra-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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