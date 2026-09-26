Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia in tv? Sky o Dazn, orario

La Repubblica Ceca di Santiago Denia ospita la Croazia di Slaven Bilic in occasione della prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. Riflettori puntati sull'eterno Luka Modric , ancora una volta protagonista in cabina di regia con la maglia della sua nazionale. Tante vecchie conoscenze del calcio italiano tra le fila croate: dagli ex interisti Perisic e Kovacic al talento di Baturina e Vlasic, senza dimenticare il giovane nerazzurro Sucic.

Repubblica Ceca-Croazia, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 alla "Fortuna Arena" di Praga, che farà da cornice al confronto tra Repubblica Ceca e Croazia. Grande curiosità per l'esordio di Modric in questa edizione della competizione continentale.

Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia in diretta tv

Repubblica Ceca-Croazia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Repubblica Ceca-Croazia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.