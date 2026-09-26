Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia in tv? Sky o Dazn, orario
La Repubblica Ceca di Santiago Denia ospita la Croazia di Slaven Bilic in occasione della prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. Riflettori puntati sull'eterno Luka Modric, ancora una volta protagonista in cabina di regia con la maglia della sua nazionale. Tante vecchie conoscenze del calcio italiano tra le fila croate: dagli ex interisti Perisic e Kovacic al talento di Baturina e Vlasic, senza dimenticare il giovane nerazzurro Sucic.
Repubblica Ceca-Croazia, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 alla "Fortuna Arena" di Praga, che farà da cornice al confronto tra Repubblica Ceca e Croazia. Grande curiosità per l'esordio di Modric in questa edizione della competizione continentale.
Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia in diretta tv
Repubblica Ceca-Croazia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Repubblica Ceca-Croazia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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