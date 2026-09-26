Turchia-Italia, l'arbitro sarà Michael Oliver: i precedenti con gli azzurri

La Uefa ha reso nota ufficialmente la designazione arbitrale per la prossima partita dell' Italia in Nations League . In occasione della gara contro la Turchia di Vincenzo Montella, in programma lunedì 28 settembre alle ore 20:45 , è stato scelto l'inglese Michael Oliver , primatista nazionale per incontri diretti ai Mondiali (7) e recentemente impiegato in Premier League per il derby di Manchester, vinto dal City di misura grazie al gol partita di Erling Braut Haaland.

Nations League, Oliver arbitra Turchia-Italia: i precedenti con gli Azzurri

Toccherà al 41enne Michael Oliver dirigere Turchia-Italia, sfida valida per la seconda giornata di Nations League, in scena lunedì a Bursa alle 20.45. Il fischietto inglese sarà coadiuvato dagli assistenti (connazionali) Stuart Burt e James Mainwaring, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Darren England. Al Var agiranno Stuart Attwell e Matthew Donohue (AVar). Due i precedenti con gli Azzurri per Oliver: entrambe le partite hanno fatto registrare un pareggio, contro Armenia (2-2 nel 2013) e Irlanda (0-0 nel 2014).

Oliver e le squadre italiane: dall'espulsione di Buffon all'ultimo Real Madrid-Inter

Michael Oliver non è un nome nuovo per il nostro calcio. Dotato di grande esperienza a livello internazionale, ha diretto in maniera impeccabile l'ultimo Real Madrid-Inter in Champions League, che ha rappresentato anche l'esordio della squadra di Chivu in questa edizione del torneo continentale. Il suo passato, però, non risulta particolarmente simpatico ai tifosi della Juventus. Infatti, è rimasta nella storia della Champions la direzione di un Real Madrid-Juve del 2018, che vide la formazione di Allegri rimontare il 3-0 di Torino (quello dell'iconica rovesciata di Cristiano Ronaldo), salvo poi abbandonare la competizione per via del calcio di rigore fischiato da Oliver (e trasformato da CR7) per il contatto Benatia-Lucas Vazquez. Nel mezzo, la discussa espulsione di Buffon per proteste, seguita dallo sfogo a caldo del portiere bianconero e della Nazionale dinanzi a microfoni e taccuini. Con la Vecchia Signora, nonostante tutto, anche un precedente positivo: il 2-1 rifilato allo Sporting Lisbona nel 2017.