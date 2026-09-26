"Italia, neanche più alla difesa: i padroni siamo stati noi": la stampa belga devasta gli Azzurri. E il resto d'Europa non ci va leggero

In Belgio si celebrano gli uomini di Van Bommel: "Nessun timore reverenziale a Roma"

Proprio in Belgio, Nieuwsblad ha descritto così la prestazione dominante offerta nel primo tempo dagli uomini di Van Bommel contro gli Azzurri. Sudinfo ha rincarato la dose "la Nazionale Azzurra si trova più che mai in un momento difficile dopo aver mancato la qualificazione a tre Mondiali consecutivi". Voetbal International è stato perentorio nella sua sintesi: "Il Belgio non ha mostrato alcun timore reverenziale a Roma fin dall'inizio contro una difesa esitante, per nulla italiana".

Olanda pazza del ct Van Bommel: "Padrone dello stadio Olimpico"

In Olanda, dove Van Bommel è stato l'osservato speciale, i pareri non sono meno netti: "Van Bommel avrebbe potuto solo sognare i suoi primi 45 minuti da commissario tecnico come questi", scrive De Telegraaf, che aggiunte: "Dominio, recupero palla rapido e poi spinta in avanti: questo, in sintesi, è stato l'approccio sul quale Van Bommel ha insistito. I suoi giocatori lo hanno messo in pratica." "I Diavoli Rossi sono stati padroni dello Stadio Olimpico", scrive NOS.

E in Francia, Inghilterra e Spagna, l'Italia è ampiamente bocciata

Titolisti scatenati anche in Francia, Inghilterra e Spagna. L'Équipe, ha evienziato che "il Belgio ha battuto nettamente l'Italia". Occhi puntati sul giollino del Psg, Mika Godts: "Con il suo stile vivace, ha creato non pochi problemi alla difesa italiana". Oltremanica, ESPN, ha scelto una linea lapidaria: "Mancini, al suo rientro, accetta i fischi dei tifosi mentre l'Italia viene sconfitta dal Belgio". Marca ha, infine, punta il dito contro la mancanza di progressi: "La nuova Italia di Mancini resta immutata e perde al suo 'ri-debutto'".