Spagna show, tre gol all'Inghilterra. Festa Croazia con Modric

La prima giornata della fase a gironi di Nations League si è chiusa con le sfide del Gruppo 3 , che vedevano fronteggiarsi la Spagna campione del Mondo e l' Inghilterra , sul prato di Wembley, e la Repubblica Ceca contro la Croazia , alla Fortuna Arena di Praga. Ecco come è andata.

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Kane perdona, la Spagna no

Gol e spettacolo a Wembley nella sfida tra i padroni di casa dell'Inghilterra e la Spagna campione del Mondo. Finisce 3-2 per gli iberici in capo ad un match ricco di emozioni, che si sblocca dopo neanche due minuti grazie ad uno dei protagonisti più attesi, Yamal, lesto ad approfittare di un'amnesia della difesa britannica. La squadra di Tuchel barcolla e solamente l'imprecisione degli avanti di De La Fuente tiene in partita gli inglesi, che però la capovolgono in meno di cinque minuti: al 36' il tracciante di Bellingham manda in gol Gordon, al 40' è Kane ad incornare in rete per il gol del sorpasso. In avvio di ripresa l'episodio che cambia le sorti del match: Bellingham va giù in area, l'arbitro italiano Massa sorvola, ma richiamato dal Var indica il dischetto: Kane calcia a botta sicura, ma centra la traversa. Così, dal gol che poteva chiudere la partita, nasce la rimonta della Spagna, che pareggia con Baena e addirittura va a vincere con il suo sostituto, Oyarzabal.

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Modric illumina, Croazia corsara

A Praga successo corsaro della Croazia, che supera 2-1 la Repubblica Ceca. Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, ma con la squadra di Bilic più volte vicina al gol. Ad aprire il secondo tempo è la perla dell'eterno Modric, che sblocca il risultato con una gran conclusione. I padroni di casa reagiscono e trovano quasi subito il pari grazie a Karabec, ma al 77' è nuovamente la Croazia a trovare il gol partita grazie a Marco Pasalic, sull'assist dell'ex interista Perisic.

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