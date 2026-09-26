Montella carica la sua Turchia: "L'Italia avrà tempo di vincere altre partite"
Vincenzo Montella prepara la sfida all'Italia, in programma il 28 settembre, con la voglia di lasciarsi subito alle spalle la sconfitta contro la Francia. Dopo il ko di misura all'esordio in Nations League, il commissario tecnico della Turchia guarda già alla prossima gara, in programma a Bursa davanti al pubblico di casa, con l'obiettivo di trovare il riscatto contro gli Azzurri.
Montella: "Giochiamo contro tutto e tutti"
"Giochiamo contro tutto e tutti", ha dichiarato il tecnico italiano, che ha anche contestato alcune decisioni arbitrali, tra cui quella relativa all'espulsione del portiere Cakir: "Nonostante il risultato sia davvero deludente, devo dire che è stata una delle migliori partite che abbiamo giocato finora, sia mentalmente che fisicamente. È stata una lotta serrata. Ora dobbiamo ricaricarci e concentrarci sulla prossima partita. Abbiamo dimostrato che, se lo vogliamo, possiamo competere con chiunque. Infatti mi congratulo con i miei giocatori; hanno giocato molto bene. Dobbiamo costruire su quanto abbiamo dimostrato durante la partita. Abbiamo dimostrato che, se giochiamo con questa concentrazione, con spirito di squadra e carattere, possiamo raggiungere i nostri obiettivi".
Montella: "Dobbiamo recuperare energie. L'Italia..."
La sfida contro l'Italia assume così un peso particolare per la Turchia e per lo stesso Montella. Il tecnico napoletano ha infatti guidato la nazionale alla qualificazione al Mondiale dopo 24 anni, ma l'eliminazione nella fase a gironi ha messo in discussione il suo percorso. La Nations League rappresenta quindi un'altra occasione per consolidare il progetto e dare continuità al lavoro svolto. Contro gli Azzurri servirà però recuperare rapidamente le energie dopo la battaglia con la Francia: "Con la Francia è stata intensa, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. L'Italia avrà tempo per vincere altre partite".
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