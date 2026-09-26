Montella carica la sua Turchia: "L'Italia avrà tempo di vincere altre partite"

Montella: "Giochiamo contro tutto e tutti"

"Giochiamo contro tutto e tutti", ha dichiarato il tecnico italiano, che ha anche contestato alcune decisioni arbitrali, tra cui quella relativa all'espulsione del portiere Cakir: "Nonostante il risultato sia davvero deludente, devo dire che è stata una delle migliori partite che abbiamo giocato finora, sia mentalmente che fisicamente. È stata una lotta serrata. Ora dobbiamo ricaricarci e concentrarci sulla prossima partita. Abbiamo dimostrato che, se lo vogliamo, possiamo competere con chiunque. Infatti mi congratulo con i miei giocatori; hanno giocato molto bene. Dobbiamo costruire su quanto abbiamo dimostrato durante la partita. Abbiamo dimostrato che, se giochiamo con questa concentrazione, con spirito di squadra e carattere, possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

Montella: "Dobbiamo recuperare energie. L'Italia..."

La sfida contro l'Italia assume così un peso particolare per la Turchia e per lo stesso Montella. Il tecnico napoletano ha infatti guidato la nazionale alla qualificazione al Mondiale dopo 24 anni, ma l'eliminazione nella fase a gironi ha messo in discussione il suo percorso. La Nations League rappresenta quindi un'altra occasione per consolidare il progetto e dare continuità al lavoro svolto. Contro gli Azzurri servirà però recuperare rapidamente le energie dopo la battaglia con la Francia: "Con la Francia è stata intensa, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. L'Italia avrà tempo per vincere altre partite".