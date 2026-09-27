Dove vedere Danimarca-Galles in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la UEFA Nations League: le probabili formazioni
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 10:20

DanimarcaGallesNations League

1 / 2

Successiva

Entra nel vivo il primo weekend dedicato alla UEFA Nations League, che oggi vedrà protagoniste anche Danimarca e Galles in occasione della giornata numero due del gruppo 4 della Lega A. A completare il raggruppamento ci sono Norvegia e Portogallo.

Danimarca-Galles, l'orario

La sfida tra Danimarca e Galles andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 18 allo stadio Parken di Copenaghen.

Dove vedere Danimarca-Galles in diretta tv

Danimarca-Galles sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

F1, la classifica piloti dopo il GP a Baku: Russell recupera ma Antonelli rimane lontanissimo
Guarda la gallery

Danimarca-Galles, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Uefa Nations League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS