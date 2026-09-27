Dove vedere Germania-Grecia in tv? Sky o Dazn, orario
Entra nel vivo il primo weekend dedicato alla UEFA Nations League, che oggi vedrà protagoniste anche Germania e Grecia in occasione della giornata numero due del gruppo 2 della Lega A. A completare il raggruppamento ci sono Serbia e Olanda.
Germania-Grecia, l'orario
La sfida tra Germania e Grecia andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, alle ore 20:45 allo stadio WWK di Augusta.
Dove vedere Germania-Grecia in diretta tv
Germania-Grecia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Germania-Grecia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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