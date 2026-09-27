Klopp e la battuta virale prima di Germania-Grecia: "Se non vinciamo tornerò ad avere la stempiatura"
"Se non vinciamo, tornerò ad avere la stempiatura". Così, con un sorriso a trentadue denti e un po' di sana ironia, Jürgen Klopp prima di Germania-Grecia, valida per la seconda giornata del Gruppo A2 di Nations League. Dopo il pari al debutto in trasferta contro l'Olanda (1-1), caccia aperta al primo successo alla guida della nazionale tedesca per l'ex allenatore del Liverpool.
Klopp esalta la Grecia: "Generazione d'oro"
Ad Augusta, calcio d'inizio alle 20:45. Pericolo numero uno Pavlidis, ma occhi anche al talento di Ioannidis e Vagiannidis. Klopp non ha lesinato parole d'elogio per la selezione ellenica: "Questa è forse la generazione d'oro della Grecia. I risultati non si sono ancora visti, ma hanno molta qualità, creatività e tanta voglia di lavorare. Nutriamo grande rispetto per la Grecia e sappiamo che dovremo lavorare sodo per ottenere un buon risultato".
Germania, Klopp annuncia un cambio tra i pali: "Nübel titolare"
Alla vigilia del match, Klopp ha annunciato l titolarità tra i pali di Nübel: "Il cambio in porta non ha nulla a che vedere con la prestazione di Ter Stegen. Sono stato molto contento della sua ultima partita".
Jovanovic ringrazia Klopp e avverte la Grecia: "Bisognerà commettere pochi errori"
Udite le parole del collega, il ct della Grecia, Ivan Jovanovic, lo ha ringraziato pubblicamente: "Sarà una partita diversa non solo per la qualità della Germania, ma anche per il modo in cui Klopp interpreta il gioco. Non avremo lo stesso spazio e tempo per giocare come a Belgrado (successo per 2-1 sulla Serbia). Dobbiamo commettere pochi errori per ottenere un risultato positivo".
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