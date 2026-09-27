La Danimarca vince con Isaksen. Al Kosovo non basta Zeghrova e l’Olanda batte la Serbia

La seconda giornata della Nations League 2026/2027 si è aperta con le prime gare del Gruppo 2, Danimarca-Galles, e del Gruppo 4, Serbia-Olanda, della League A. Che si concluderà in serata con Germania-Grecia e un Norvegia-Portogallo in cui per la prima volta si sfidano Haaland e Cristiano Ronaldo. Ecco come è andata.