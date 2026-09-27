La Danimarca vince con Isaksen. Al Kosovo non basta Zeghrova e l’Olanda batte la Serbia
Il giocatore della Lazio firma il 2-0 dei danesi sul Galles. L’esterno bianconero segna nel ko per 3-1 contro l’Austria
La seconda giornata della Nations League 2026/2027 si è aperta con le prime gare del Gruppo 2, Danimarca-Galles, e del Gruppo 4, Serbia-Olanda, della League A. Che si concluderà in serata con Germania-Grecia e un Norvegia-Portogallo in cui per la prima volta si sfidano Haaland e Cristiano Ronaldo. Ecco come è andata.
Nations League, tutti i risultati
Nations League, le classifiche
League A, la Danimarca supera 2-0 il Galles. L'Olanda batte la Serbia
La Danimarca batte 2-0 il Galles. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, i padroni di casa sbloccano la partita al 53’ grazie all’autogol di Ben Davies. Il raddoppio arriva al 66’ con il laziale Isaksen (già prima in rete, ma annullata), che firma il gol del definitivo 2-0 e mette al sicuro il successo danese. Nell'altro match del girone l'Olanda vince 2-1 sul campo della Serbia, trascinata da uno scatenato Meerdink. L’attaccante olandese sblocca la partita al 30’ su calcio di rigore, prima del pareggio serbo firmato da Jović al 46’. A decidere la sfida è ancora Meerdink, che al 69’ realizza la doppietta personale e regala il successo agli Oranje.
Serbia-Olanda 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
Danimarca-Galles 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Germania-Grecia, segui la diretta
League B, Israele-Islanda è un caso internazionale
L’Austria batte 3-1 il Kosovo, ma nel finale arriva anche la firma di Edon Zhegrova, giocatore della Juve. I padroni di casa indirizzano la sfida con Affengruber al 23’ e Adamu al 45’+2, prima del tris di Chukwuemeka al 61’. All’83’ Zhegrova trasforma un calcio di rigore, realizzando il gol della bandiera del Kosovo.
Austria-Kosovo 3-1, cronaca, tabellino e statistiche
Israele-Irlanda, segui la diretta
League D
Nel primo match della League D, occasione sprecata dalla Lituania, che perde la chance di prendere il largo nel Gruppo 2, facendosi recuperare in casa dall'Azerbaijan. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 9 minuti con il calcio di rigore trasformato da Kučys, ma la risposta azera è immediata: al 14’ Emreli firma il pareggio.
Lituania-Azerbaijan 1-1, cronaca, tabellino e statistiche
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