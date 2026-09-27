Norvegia-Portogallo diretta Nations League: segui la partita LIVE

Norvegia e Portogallo si sfidano nella seconda giornata della Nations League . Entrambe le nazionali arrivano alla partita reduci dalle rispettive vittorie all'esordio nel torneo continentale. Gli scandinavi, alla prima, hanno vinto contro la Danimarca di Hojlund , mentre Joao Felix ha deciso la gara della squadra di Jesus contro il Galles. Si affrontano due big del calibro di Haaland e Cristiano Ronaldo (inizialmente in panchina): in palio il momentaneo primo posto del Gruppo A della Lega A. Segui la partita di oggi su Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

Scatenato Conceiçao, che scatta sulla trequarti offensiva, supera il diretto avversario e calcia dal limite dell'area di rigore. Il suo sinistro, però, è un po' strozzato e non spaventa particolarmente Nyland, che lo accompagna con lo sguardo sul fondo.

21:06

22' - Chance per Heggem

Norvegia ancora pericolosa sugli sviluppi di una palla inattiva: Renato Veiga non libera di testa ed Heggem ha sul destro la palla dell'1-1. Conclusione svirgolata, sfera che termina fuori.

21:06

21' - Ammonito per proteste Jorge Jesus

Arriva un giallo anche per il ct Jorge Jesus, nervoso per una rimessa laterale non assegnata al Portogallo e per il successivo fallo fischiato per un contatto Cancelo-Nusa.

21:02

17' - Portogallo avanti, ancora Joao Felix

Portogallo in vantaggio! Secondo gol consecutivo per Joao Felix, che finalizza al meglio l'assist di Pedro Neto e infila con l'interno destro Nyland. 1-0 per la nazionale di Jorge Jesus.

21:01

16' - Ammonito Ryerson

Giallo per Ryerson, saltato secco da Conceiçao. Trattenuta e prima ammonizione del match.

20:58

14' - Diogo Costa risponde ad Haaland

Norvegia vicinissima al gol! Ripartenza velocissima dei padroni di casa, con Odegaard che pesca Haaland sul filo del fuorigioco, ma Diogo Costa è reattivo nel rispondere con il ginocchio destro. Grande occasione.

20:57

13' - Colpo di testa di Joao Neves

Bella giocata di Conceiçao, che rientra sul sinistro e mette dentro un pallone interessante, deviato di testa da Joao Neves. Palla alta.

20:53

9' - Doppio tentativo del Portogallo

Prima Pedro Neto, poi Joao Felix. Doppia conclusione della nazionale lusitana, ma entrambi i tiri vengono ribattuti dai difensori della Norvegia. Prende campo la squadra di Jorge Jesus.

20:52

7' - Ritmi alti ad Oslo

Grande intensità in questo avvio, con le due squadre sempre pronte ad andare in riaggressione in fase di non possesso. Bene il Portogallo in palleggio.

20:45

1' - È iniziata Norvegia-Portogallo

Si parte! Primo possesso di marca norvegese, è cominciata la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League.

20:40

Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali

Norvegia e Portogallo si dispongono all'altezza della linea mediana del campo: è il momento degli inni nazionali.

20:38

Ronaldo in panchina con il Portogallo dopo oltre due anni

Ronaldo, regolarmente a disposizione, partirà in panchina a due anni e 19 giorni dall'ultima volta. Si trattava sempre di Nations League e della sfida con la Scozia. Al timone della nazionale lusitana, però, c'era Roberto Martinez.

20:34

Riscaldamento terminato, tutto pronto per Norvegia-Portogallo

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Norvegia-Portogallo: terminata la fase di riscaldamento per le due nazionali.

20:23

Norvegia-Portogallo, obiettivo primo posto nel girone

Dopo aver battuto rispettivamente Danimarca e Galles all'esordio, Norvegia e Portogallo puntano al primo posto del loro raggruppamento in questa edizione della Nations League. Entrambe sono a quota 3 in classifica, mentre danesi e gallesi sono ovviamente a secco di punti dopo una giornata.

20:12

Riflettori puntati su Erling Braut Haaland

Occhi su Haaland, punto di riferimento avanzato della Norvegia e del Manchester City. L'attaccante dei Citizens sta continuando ad infrangere record su record: in nazionale, è stato capace di realizzare 64 reti in 56 partite giocate. Ma soprattutto, Haaland segna, tra club e nazionale, da sei gare consecutive e ha messo a referto 28 gol nelle ultime 16 apparizioni con la selezione di Solbakken.

20:00

Chance per Gonçalo Ramos e Conceiçao

In campo dal 1' l'attaccante del Milan e l'esterno offensivo della Juventus. Panchina per CR7, sostituito proprio dal centravanti rossonero. Questa la scelta di Jorge Jesus.

19:48

Norvegia, le scelte di Solbakken

Questa, invece, la formazione ufficiale di Solbakken:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. Allenatore: Stale Solbakken.

19:46

La formazione ufficiale del Portogallo: Ronaldo in panchina

Ecco le scelte ufficiali di Jorge Jesus:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; J. Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Palhinha; F. Conceiçao, Joao Felix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Allenatore: Jorge Jesus.