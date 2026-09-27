Nations League
domenica 27 settembre 2026
Ullevaal Stadion
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Arbitro François Letexier
- João Félix, 17' (ass. : Pedro Neto)
Arbitro François Letexier
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Norvegia-Portogallo diretta Nations League: segui la partita LIVE
10 min
Pubblicato il 27.09.2026, 19:45 (Aggiornato il 27.09.2026, 21:39)
Norvegia e Portogallo si sfidano nella seconda giornata della Nations League. Entrambe le nazionali arrivano alla partita reduci dalle rispettive vittorie all'esordio nel torneo continentale. Gli scandinavi, alla prima, hanno vinto contro la Danimarca di Hojlund, mentre Joao Felix ha deciso la gara della squadra di Jesus contro il Galles. Si affrontano due big del calibro di Haaland e Cristiano Ronaldo (inizialmente in panchina): in palio il momentaneo primo posto del Gruppo A della Lega A. Segui la partita di oggi su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
21:39
Tutti i numeri dei primi 45 minuti di Norvegia-Portogallo
Dati e statistiche della prima frazione di gioco di Norvegia-Portogallo. TUTTI I NUMERI NEL DETTAGLIO
21:34
Norvegia-Portogallo, fine primo tempo
Duplice fischio ad Oslo! Si va all'intervallo sul parziale di 1-0 in favore del Portogallo, grazie al gol di Joao Felix. Norvegia pienamente in partita.
21:30
45' - Concessi due minuti di recupero, a terra Conceiçao
Staff medico del Portogallo in campo per soccorrere Francisco Conceiçao. Intanto, concessi due minuti di recupero.
21:28
43' - Forcing della Norvegia
Gran finale di primo tempo della Norvegia, che continua a spingere nella metà campo del Portogallo.
21:20
36' - Haaland ancora vicino al gol
Diogo Costa devìa in corner il colpo di testa a botta sicura di Haaland, servito alla perfezione da Nusa. Terza chance per il centravanti norvegese.
21:17
32' - Sinistro di Conceiçao
Scatenato Conceiçao, che scatta sulla trequarti offensiva, supera il diretto avversario e calcia dal limite dell'area di rigore. Il suo sinistro, però, è un po' strozzato e non spaventa particolarmente Nyland, che lo accompagna con lo sguardo sul fondo.
21:14
29' - Tentativo di Odegaard
Ci prova da fuori Odegaard, ma la conclusione del centrocampista dell'Arsenal si spegne sul fondo, complice la leggera deviazione di un suo compagno di squadra, finito in traiettoria.
21:08
24' - Ruben Dias miracoloso su Haaland
Diogo Costa si lascia sfuggire la palla sul tiro-cross arrivato dalla corsia destra e Ruben Dias deve compiere un autentico miracolo per evitare il tap-in vincente di Haaland. Compagni di squadra al Manchester City, avversari stasera. Straordinaria la scivolata del difensore lusitano.
21:06
22' - Chance per Heggem
Norvegia ancora pericolosa sugli sviluppi di una palla inattiva: Renato Veiga non libera di testa ed Heggem ha sul destro la palla dell'1-1. Conclusione svirgolata, sfera che termina fuori.
21:06
21' - Ammonito per proteste Jorge Jesus
Arriva un giallo anche per il ct Jorge Jesus, nervoso per una rimessa laterale non assegnata al Portogallo e per il successivo fallo fischiato per un contatto Cancelo-Nusa.
21:02
17' - Portogallo avanti, ancora Joao Felix
Portogallo in vantaggio! Secondo gol consecutivo per Joao Felix, che finalizza al meglio l'assist di Pedro Neto e infila con l'interno destro Nyland. 1-0 per la nazionale di Jorge Jesus.
21:01
16' - Ammonito Ryerson
Giallo per Ryerson, saltato secco da Conceiçao. Trattenuta e prima ammonizione del match.
20:58
14' - Diogo Costa risponde ad Haaland
Norvegia vicinissima al gol! Ripartenza velocissima dei padroni di casa, con Odegaard che pesca Haaland sul filo del fuorigioco, ma Diogo Costa è reattivo nel rispondere con il ginocchio destro. Grande occasione.
20:57
13' - Colpo di testa di Joao Neves
Bella giocata di Conceiçao, che rientra sul sinistro e mette dentro un pallone interessante, deviato di testa da Joao Neves. Palla alta.
20:53
9' - Doppio tentativo del Portogallo
Prima Pedro Neto, poi Joao Felix. Doppia conclusione della nazionale lusitana, ma entrambi i tiri vengono ribattuti dai difensori della Norvegia. Prende campo la squadra di Jorge Jesus.
20:52
7' - Ritmi alti ad Oslo
Grande intensità in questo avvio, con le due squadre sempre pronte ad andare in riaggressione in fase di non possesso. Bene il Portogallo in palleggio.
20:45
1' - È iniziata Norvegia-Portogallo
Si parte! Primo possesso di marca norvegese, è cominciata la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League.
20:40
Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali
Norvegia e Portogallo si dispongono all'altezza della linea mediana del campo: è il momento degli inni nazionali.
20:38
Ronaldo in panchina con il Portogallo dopo oltre due anni
Ronaldo, regolarmente a disposizione, partirà in panchina a due anni e 19 giorni dall'ultima volta. Si trattava sempre di Nations League e della sfida con la Scozia. Al timone della nazionale lusitana, però, c'era Roberto Martinez.
20:34
Riscaldamento terminato, tutto pronto per Norvegia-Portogallo
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Norvegia-Portogallo: terminata la fase di riscaldamento per le due nazionali.
20:23
Norvegia-Portogallo, obiettivo primo posto nel girone
Dopo aver battuto rispettivamente Danimarca e Galles all'esordio, Norvegia e Portogallo puntano al primo posto del loro raggruppamento in questa edizione della Nations League. Entrambe sono a quota 3 in classifica, mentre danesi e gallesi sono ovviamente a secco di punti dopo una giornata.
20:12
Riflettori puntati su Erling Braut Haaland
Occhi su Haaland, punto di riferimento avanzato della Norvegia e del Manchester City. L'attaccante dei Citizens sta continuando ad infrangere record su record: in nazionale, è stato capace di realizzare 64 reti in 56 partite giocate. Ma soprattutto, Haaland segna, tra club e nazionale, da sei gare consecutive e ha messo a referto 28 gol nelle ultime 16 apparizioni con la selezione di Solbakken.
20:00
Chance per Gonçalo Ramos e Conceiçao
In campo dal 1' l'attaccante del Milan e l'esterno offensivo della Juventus. Panchina per CR7, sostituito proprio dal centravanti rossonero. Questa la scelta di Jorge Jesus.
19:48
Norvegia, le scelte di Solbakken
Questa, invece, la formazione ufficiale di Solbakken:
NORVEGIA (4-3-3): Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. Allenatore: Stale Solbakken.
19:46
La formazione ufficiale del Portogallo: Ronaldo in panchina
Ecco le scelte ufficiali di Jorge Jesus:
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; J. Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Palhinha; F. Conceiçao, Joao Felix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Allenatore: Jorge Jesus.
19:45
Norvegia-Portogallo, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Ullevaal Stadion di Oslo per la partita tra Norvegia e Portogallo, sfida valida per la seconda giornata di Nations League: fischio d'inizio in programma alle ore 20:45.
Ullevaal Stadion - Oslo
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