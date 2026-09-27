Niente stretta di mano e sguardo in basso durante l'inno: la scelta dei giocatori irlandesi prima della sfida con Israele

Calcio e politica si intrecciano anche in questa nuova edizione della UEFA Nations League . Prima del calcio d'inizio di Israele-Irlanda , i calciatori ospiti hanno scelto di non stringere la mano ai diretti avversari. O'Shea e compagni sono scesi in campo con il lutto al braccio.

Il gesto dei giocatori dell'Irlanda contro Israele: cosa è successo a Debrecen

In Ungheria, sul neutro di Debrecen, non è stata una partita banale tra Israele e Irlanda. All'alba del fischio d'inizio, i calciatori irlandesi hanno tenuto lo sguardo basso verso il campo con le mani dietro la schiena durante l’esecuzione dell’inno nazionale israeliano, con il capitano Dara O’Shea che si è avvicinato al centro del campo per il discorso pregara con le mani ancora saldamente giunte dietro la schiena. Lo stesso O’Shea, poco dopo, ha stretto la mano all’arbitro e ai suoi assistenti, ma non ha fatto alcun tentativo di stringere la mano al capitano avversario Manor Solomon. Al termine dei 90 minuti, il match si è chiuso sul punteggio di 3-0 per gli ospiti: Troy Parrott il primo a segnare al 13', poi le reti di Adam Idah e Jack Moylan, che hanno definitivamente chiuso la contesa.