Cristiano Ronaldo ora è un caso: resta in panchina e non festeggia coi compagni. Ma c'è un dato che impressiona...
Cristiano Ronaldo riesce a far parlare di sé anche, e forse soprattutto, quando non calpesta l'erba del campo. La vittoria esterna del Portogallo in casa della Norvegia nella seconda giornata di Nations League si porta dietro una coda polemica destinata a far discutere: CR7 è rimasto a guardare i compagni per tutti i novanta minuti e, al triplice fischio, si è diretto subito negli spogliatoi senza unirsi ai festeggiamenti della squadra sotto il settore occupato dai tifosi lusitani. Un gesto arrivato al termine di una serata già storicamente anomala.
Non accadeva da 18 anni: zero minuti con il Portogallo per Cristiano Ronaldo
Erano infatti 6.678 giorni che il fuoriclasse non assisteva da spettatore non pagante a un'intera sfida ufficiale della propria nazionale: l'ultimo precedente risaliva addirittura al 15 giugno 2008, ad Euro 2008 contro la Svizzera. Su 234 presenze complessive in maglia rossoverde, quella di Oslo rappresenta appena l'ottava partita ufficiale partita dalla panchina per il 41enne dell'Al-Nassr, il cui ultimo ingresso a gara in corso risaliva al settembre 2024 contro la Scozia.
Jorge Jesus fa chiarezza: "Conto su di lui, ma devo parlarci"
Nel dopopartita è toccato al commissario tecnico Jorge Jesus smorzare i toni e spiegare la gestione del capitano, pur non nascondendo la necessità di un chiarimento immediato: "Me ne sono accorto dopo la partita, solo lui può rispondere. Non è perché non ha giocato che allora è un giocatore sul quale non conto. Conto su di lui. Anzi, prima della partita gli ho detto: 'Non ti farò giocare dall'inizio, ma durante la partita ti farò entrare'. Ma il calcio è questo, ti impone delle cose che, in questo caso, non ritenevo giustificassero un cambio. La partita non si adattava alle caratteristiche di Cris e ci aspetta ora la gara con la Danimarca. Ovviamente devo parlare con lui: la nazionale portoghese è la nazionale portoghese, non è la stessa cosa di un club e lui è il capitano."
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