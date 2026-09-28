Olise lancia Zidane: Francia corsara in Belgio. Krstovic trascina il Montenegro

La seconda giornata della Nations League, regala gol ed emozioni a non finire, con gare equilibrate e ricche di colpi di scena. La Ligue 1 ha proposto le gare del Gruppo A: oltre agli azzurri, impegnati sul campo della Turchia di Vincenzo Montella, si è disputata anche la sfida tra Belgio e Francia, che ha visto gli uomini di Zidane imporsi per 1-0.

Nations League, le classifiche

Olise entra e decide la partita

Per la seconda gara del girone di Nations League, Zinedine Zidane lascia in panchina il romanista Konè, affidandosi al terzetto di centrocampo composto da Camavinga, Da Cunha e Akliouche: in attacco, senza Mbappè, spazio al tridente Douè, Depaul e Barcola. Nel Belgio Van Bommel conferma De Ketelaere al centro dell'attacco, con Diego Moreira, De Bruyne e Godts alle sue spalle. La Francia parte forte e dopo due tentativi di Leapul e Kalulu, sfiora il vantaggio con Douè, che colpisce la traversa. Tra i padroni di casa si rende pericoloso De Bruyne: il centrocampista del Napoli sfiora il palo con una bella conclusione. Nella ripresa gli uomini di Zidane creano due occasioni con Douè e De Paul, mentre il Belgio si rende pericoloso con un tentativo di Lubebakio, sul quale Maignan è attento a respingere. Zidane inserisce Dembele, Cherki e Olise, ed è proprio quest'ultimo, ad un minuto dal novantesimo, a triovare il gol che spezza l'equilibrio. Al 90' Zidane inserisce Konè: il romanista entra in campo e partecipa alla gestione finale del risultato.

Belgio-Francia, tabellino e statistiche

League B, Bosnia corsara in Romania

Nella League B termina 0-0 la sfida tra Georgia e Ucraina. Una gara con poche emozioni e contraddistinta da un grande equilibrio. Vittoria esterna della Bosnia Erzegovina sul campo della Romania. Nel giro di sette minuti (tra il 12' e il 19') gli ospiti segnano due reti, con Gigovic e l'ex centrale del Sassuolo Muharemovic. Birigea accorcia le distanze per la Romania, ma prima dell'intervallo Tabakovic segna il terzo gol per i bosniaci. Nella ripresa gli ospiti trovano anche il quarto centro con Mahmic mentre i padroni di casa accorciano le distanze con Cicaldau. Gol ed emozioni nel match tra Svezia e Polonia: padroni di casa avanti con Nygren al 9', pareggio polacco con Szymanski a fine primo tempo. Nella ripresa la Svezia dilaga con Ayari e Gyokeres. Il match tra l'Irlanda del Nord e l'Ungheria si è invece concluso con il punteggio di 0-0.

Georgia-Ucraina, tabellino e statistiche

Romania-Bosnia Erzegovina, tabellino e statistiche

Svezia-Polonia. tabellino e statistiche

Irlanda del Nord-Ungheria, tabellino e statistiche

Ligue C, Krstovic trascina il Montenegro

Il Montenegro si impone sul campo dell'Armenia, al termine di una gara equilibrata e ricca di reti e di colpi di scena. Ospiti avanti grazie ad un'autorete di Pyloian; i padroni di casa trovano il pareggio al 34' con Serobyan, ma vanno nuovamente sotto dopo quattro minuti, grazie ad una rete dell'atalantino Krstovic; Sperstian pareggia al 65' ma al 90' arriva al rete del definitivo 3-2 segnato da Latkovic. Termina invece a reti inviolate la sfida tra Lettonia e Cipro.

Armenia-Montenegro, tabellino e statistiche

Lettonia-Cipro, tabellino e statistiche