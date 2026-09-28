Montella dopo il crollo contro l'Italia: "Dimissioni? No, sono motivato a continuare"

I gol di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito condannano la Turchia . Gli uomini di Montella sono stati sonoramente sconfitti dagli azzurri di Roberto Mancini, che hanno riscattato il ko casalingo contro il Belgio nella gara d'esordio della Nations League. Per la Turchia si tratta della seconda battuta d'arresto consecutiva dopo la sconfitta con la Francia.

Montella tira dritto: "Motivato a continuare"

Un inizio di stagione decisamente poco fortunato per Vincenzo Montella, reduce anche da un Mondiale in sordina. Al termine della sfida con gli azzurri i media turchi e numerosi tifosi hanno invocato le sue dimissioni. Una richiesta che il tecnico italiano respinge al mittente. "Io sono motivato a continuare - ha ribadito - siamo arrivati insieme a questo livello. Ci stiamo abituando a questo livello. I ragazzi devono essere in qualche modo orgogliosi e capire cosa è mancato oggi, per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare a questo livello".

Montella difende la squadra: "Non meritano critiche"

Montella ha poi difeso la squadra, addossandosi le responsabilità per il ko con gli azzurri: "Se volete un colpevole, date la colpa a me. I ragazzi non meritano le critiche fuori misura come successo oggi", ha detto l'ex tecnico di Roma, Milan e Fiorentina nel corso della conferenza stampa post gara.