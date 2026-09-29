Dove vedere Spagna-Croazia in tv? Sky o Dazn, orario

Il programma della seconda giornata della UEFA Nations League propone l'affascinante sfida tra Spagna e Croazia , reduci dalle rispettive vittorie esterne contro Inghilterra e Repubblica Ceca. In grande spolvero Lamine Yamal e Luka Modric , autentici trascinatori delle loro nazionali sin dalle prime battute di questo torneo. Due generazioni a confronto, pronte a darsi battaglia sotto il cielo di Siviglia.

Spagna-Croazia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Ramón Sánchez Pizjuán" di Siviglia, impianto sportivo che ospita le partite casalinghe della prima squadra locale. Stasera, invece, sarà teatro della partita che vedrà protagoniste le selezioni di de la Fuente e Bilic.

Dove vedere Spagna-Croazia in diretta tv

Spagna-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW, ma anche in co-esclusiva in chiaro su Italia Uno. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Spagna-Croazia, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW, con servizio gratuito su mediasetinfinity.mediaset.it. Le omonime applicazioni mobili, compresa Mediaset Infinity, sono scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.