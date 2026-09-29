Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in tv? Sky o Dazn, orario

Repubblica Ceca-Inghilterra, l'orario

La sfida è in programma oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20:45 alla "Fortuna Arena" di Praga. Riflettori puntati su Harry Kane, in formato Pallone d'Oro in questo avvio di stagione.

Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta tv

Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Repubblica Ceca-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.