Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in tv? Sky o Dazn, orario
L'Inghilterra di Thomas Tuchel va a caccia della prima vittoria in questa edizione della UEFA Nations League. Archiviato il ko interno con la Spagna di de la Fuente all'esordio, la nazionale dei Tre Leoni fa visita alla Repubblica Ceca di Santiago Denia in occasione della seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A.
Repubblica Ceca-Inghilterra, l'orario
La sfida è in programma oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20:45 alla "Fortuna Arena" di Praga. Riflettori puntati su Harry Kane, in formato Pallone d'Oro in questo avvio di stagione.
Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta tv
Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Repubblica Ceca-Inghilterra, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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