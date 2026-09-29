Dove vedere Scozia-Svizzera in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Nations League: le info per seguire il match
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Pubblicato il 29.09.2026, 10:28

Nations LeagueScoziaSvizzera

Nella serata dedicata alla seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League, riflettori puntati anche sulla sfida tra Scozia e Svizzera, che vedrà protagonisti alcuni calciatori impegnati nel campionato di Serie A. Da Gilmour a Ferguson, fino ad arrivare ad Akanji dell'Inter e Rodriguez del Torino. Per le due nazionali, si tratta della seconda apparizione in questo Gruppo 1 della Lega B.

Scozia-Svizzera, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20:45 nella splendida cornice di Hampden Park (Glasgow).

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Dove vedere Scozia-Svizzera in diretta tv

Scozia-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, in formato Diretta Gol, e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Scozia-Svizzera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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