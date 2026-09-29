Dove vedere Scozia-Svizzera in tv? Sky o Dazn, orario
Nella serata dedicata alla seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League, riflettori puntati anche sulla sfida tra Scozia e Svizzera, che vedrà protagonisti alcuni calciatori impegnati nel campionato di Serie A. Da Gilmour a Ferguson, fino ad arrivare ad Akanji dell'Inter e Rodriguez del Torino. Per le due nazionali, si tratta della seconda apparizione in questo Gruppo 1 della Lega B.
Scozia-Svizzera, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20:45 nella splendida cornice di Hampden Park (Glasgow).
Dove vedere Scozia-Svizzera in diretta tv
Scozia-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, in formato Diretta Gol, e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Scozia-Svizzera, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS