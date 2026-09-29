Nations League

martedì 29 settembre 2026

Ramón Sánchez-Pizjuán

SpagnaSpagna
CroaziaCroazia

1 - 0

24' 1° tempo

  • Lamine Yamal, 2' (ass. : Á. Baena)

Nations League

martedì 29 settembre 2026

Ramón Sánchez-Pizjuán

Arbitro Serdar Gözübüyük

Arbitro Serdar Gözübüyük

Spagna-Croazia diretta Nations League: segui la sfida di oggi, il risultato LIVE

Al Ramon Sanchez-Pizjuan, Yamal sfida Modric nella seconda giornata della fase a gironi: aggiornamenti in tempo reale
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6 min

Pubblicato il 29.09.2026, 19:36 (Aggiornato il 29.09.2026, 21:11)

Nations LeagueSpagnaCroazia

Spagna e Croazia si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League. Entrambe arrivano alla sfida reduci dalle vittorie nelle gare d'esordio: Yamal e compagni hanno espugnato Wembley vincendo per 3-2 contro l'Inghilterra, mentre Modric e Pasalic hanno regalato i primi tre punti ai croati contro la Repubblica Ceca. Le due nazionali si giocano il momentaneo primo posto del gruppo A della Lega A allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

21:11

24' - Punizione per la Croazia

Baena atterra Smolcic sulla fascia destra, punizione per la Croazia: batte Perisic con il cross verso il primo palo dove Beljo la tocca di testa ma non riesce a direzionare il pallone verso la porta.

21:07

20' - Cubarsì sfiora l'eurogol

Dopo una lunga manovra della Spagna con tacchi e passaggi di prima, la croazia prova a uscire ma si allunga troppo il pallone: Cubarsì anticipa tutti, dalla trequarti fa partire un destro secco che si spegne di poco al lato.

21:05

18' - Ammonito Pongracic

Cubarsì innesca la manovra della Spagna, ma viene atterrato con un intervento in completo ritardo di Pongracic: il primo ammonito della partita è l'ex Fiorentina.

21:04

17' - Pasalic scuota la Croazia

La Croazia prova a reagire dopo un quarto d'ora di dominio della Spagna. Gvardiol innesca Perisic sulla sinistra, cross sul secondo palo per Pasalic che colpisce di testa, ma il pallone si impenna. Blocca Unai Simon.

21:00

13' - Gvardiol blocca Yamal

Pongracic sbaglia in uscita, Yamal intercetta il pallone, accelera e si accentra, ma viene fermato dall'intervento di Gvardiol.

20:50

4' - Livakovic salva su Baena

La Spagna subito vicino al raddoppio: Baena lascia spazio a Cucurella per salire sulla sinistra, il terzino del Real la mette a rimorchio proprio per Baena che dal limite dell'area fa partire il tiro, serve un grande intervento di Livakovic per evitare il gol.

20:48

2' - YAMAL SBLOCCA SUBITO LA PARTITA, SPAGNA-CROAZIA 1-0

Proprio come a Wembley, Yamal sblocca la partita dopo una manciata di minuti. Combinazione sulla sinistra tra Cucurella e Baena, pallone rasoterra in mezzo per Fermin Lopez che la tocca leggermente allungandola per Yamal tutto solo sulla destra: lo spagnolo apre il piattone e con il mancino la mette dentro.

20:46

1' - Inizia Spagna-Croazia

Inizia la sfida tra Spagna e Croazia: primo possesso palla della partita per gli spagnoli.

20:40

Squadre in campo

In un Sanchez Pizjuan tutto esaurito, Spagna e Croazia scendono in campo per il momento degli inni.

20:30

Yamal esulta come Chiesa a Wembley

La stella della Spagna ha sbloccato la partita contro l'Inghilterra ed ha fatto subito tornare alla mente la semifinale di Euro 2021: l'esultanza come Chiesa contro la Spagna.

20:20

La classifica del girone A

Spagna e Croazia si giocano il momentaneo primo posto del girone A della Lega A di Nations League: la classifica.

20:10

Modric continua a macinare record

A Praga contro la Repubblica Ceca nell'esordio in Nations League, Modric ha sbloccato al partita stabilendo un nuovo record: leader con la nazionale, la situazione col Milan.

20:00

Dove vedere Spagna-Croazia in tv e in streaming

La Spagna sfida la Croazia nella seconda giornata della fasea gironi di Nations League: tutte le info per seguire il match in tv e in streaming.

19:50

Croazia, la formazione ufficiale

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Gvardiol, Perisic; Misic, Sutalo, Kovacic; Sucic, Beljo, Pasalic. All: Bilic.

19:40

La formazione ufficiale della Spagna

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pubill, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fermin Lopez, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena. All: Luis De La Fuente.

19:30

Spagna-Croazia, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia per la sfida tra Spagna e Croazia, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Nations League: inizio in programma alle 20:45.

Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan - Siviglia

 

 

 

 

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