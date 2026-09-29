Spagna-Croazia diretta Nations League: segui la sfida di oggi, il risultato LIVE

Spagna e Croazia si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League. Entrambe arrivano alla sfida reduci dalle vittorie nelle gare d'esordio: Yamal e compagni hanno espugnato Wembley vincendo per 3-2 contro l'Inghilterra, mentre Modric e Pasalic hanno regalato i primi tre punti ai croati contro la Repubblica Ceca. Le due nazionali si giocano il momentaneo primo posto del gruppo A della Lega A allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.