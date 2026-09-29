Spagna-Croazia diretta Nations League: segui la sfida di oggi, il risultato LIVE

21:07
20' - Cubarsì sfiora l'eurogol
Dopo una lunga manovra della Spagna con tacchi e passaggi di prima, la croazia prova a uscire ma si allunga troppo il pallone: Cubarsì anticipa tutti, dalla trequarti fa partire un destro secco che si spegne di poco al lato.
21:05
18' - Ammonito Pongracic
Cubarsì innesca la manovra della Spagna, ma viene atterrato con un intervento in completo ritardo di Pongracic: il primo ammonito della partita è l'ex Fiorentina.
21:04
17' - Pasalic scuota la Croazia
La Croazia prova a reagire dopo un quarto d'ora di dominio della Spagna. Gvardiol innesca Perisic sulla sinistra, cross sul secondo palo per Pasalic che colpisce di testa, ma il pallone si impenna. Blocca Unai Simon.
21:00
13' - Gvardiol blocca Yamal
Pongracic sbaglia in uscita, Yamal intercetta il pallone, accelera e si accentra, ma viene fermato dall'intervento di Gvardiol.
20:50
4' - Livakovic salva su Baena
La Spagna subito vicino al raddoppio: Baena lascia spazio a Cucurella per salire sulla sinistra, il terzino del Real la mette a rimorchio proprio per Baena che dal limite dell'area fa partire il tiro, serve un grande intervento di Livakovic per evitare il gol.
20:48
2' - YAMAL SBLOCCA SUBITO LA PARTITA, SPAGNA-CROAZIA 1-0
Proprio come a Wembley, Yamal sblocca la partita dopo una manciata di minuti. Combinazione sulla sinistra tra Cucurella e Baena, pallone rasoterra in mezzo per Fermin Lopez che la tocca leggermente allungandola per Yamal tutto solo sulla destra: lo spagnolo apre il piattone e con il mancino la mette dentro.
20:46
1' - Inizia Spagna-Croazia
Inizia la sfida tra Spagna e Croazia: primo possesso palla della partita per gli spagnoli.
20:40
Squadre in campo
In un Sanchez Pizjuan tutto esaurito, Spagna e Croazia scendono in campo per il momento degli inni.
20:30
Yamal esulta come Chiesa a Wembley
La stella della Spagna ha sbloccato la partita contro l'Inghilterra ed ha fatto subito tornare alla mente la semifinale di Euro 2021: l'esultanza come Chiesa contro la Spagna.
20:20
La classifica del girone A
Spagna e Croazia si giocano il momentaneo primo posto del girone A della Lega A di Nations League: la classifica.
20:10
Modric continua a macinare record
A Praga contro la Repubblica Ceca nell'esordio in Nations League, Modric ha sbloccato al partita stabilendo un nuovo record: leader con la nazionale, la situazione col Milan.
20:00
Dove vedere Spagna-Croazia in tv e in streaming
La Spagna sfida la Croazia nella seconda giornata della fasea gironi di Nations League: tutte le info per seguire il match in tv e in streaming.
19:50
Croazia, la formazione ufficiale
CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Gvardiol, Perisic; Misic, Sutalo, Kovacic; Sucic, Beljo, Pasalic. All: Bilic.
19:40
La formazione ufficiale della Spagna
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pubill, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fermin Lopez, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena. All: Luis De La Fuente.