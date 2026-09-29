L’Inghilterra riparte con Kane: Repubblica Ceca ko 2-0. La Scozia di Gilmour travolta dalla Svizzera

Si chiude la seconda giornata di Nations League , con nove partite distribuite tra Lega A, B e C. Spiccano i successi esterni di Inghilterra e Svizzera, entrambe senza subire gol. Nelle serie inferiori sorridono Slovenia, Albania, Slovacchia e Islanda, mentre terminano in parità tre incontri.

Calendario Nations League, tutti i risultati delle partite

Lega A e Lega B: colpi di Inghilterra e Svizzera

Nel Gruppo A3 l’Inghilterra conquista tre punti pesanti sul campo della Repubblica Ceca, imponendosi per 2-0. La partita cambia già al 23’, quando Šulc viene espulso lasciando i padroni di casa in dieci. Nella ripresa gli inglesi sfruttano la superiorità numerica: Gordon sblocca al 47’, poi Kane chiude i conti al 69’. Nel Gruppo B1 successo della Slovenia, che supera 2-0 la Macedonia del Nord grazie alle reti nella ripresa di Lovrić e Matko. Ancora più netto il colpo della Svizzera, vittoriosa 3-0 a Glasgow contro la Scozia di Gilmour (in campo per 59'). L’espulsione di Hendry dopo appena 11 minuti complica subito la gara degli scozzesi: Rodríguez del Torino segna un minuto più tardi su calcio di punizione, poi Elvedi e Amdouni completano il tris. La questione classifica per il girone A3: Il successo di Praga permette all’Inghilterra di salire a 3 punti, agganciando la Croazia e portandosi al secondo posto grazie alla migliore differenza reti. Davanti a tutti resta la Spagna a punteggio pieno con 6 punti, mentre la Repubblica Ceca è ancora ferma a zero dopo due sconfitte. Gli spagnoli hanno già creato un primo margine sulle inseguitrici. Nel Gruppo B1 comanda la Svizzera con 6 punti, due vittorie, sei gol realizzati e nessuno subito. Alle sue spalle sale la Slovenia a quota 4, ancora imbattuta dopo due giornate. Più indietro la Scozia, terza con un solo punto, mentre la Macedonia del Nord resta ultima a zero dopo due sconfitte e senza ancora aver trovato la via del gol.