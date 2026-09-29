L’Inghilterra riparte con Kane: Repubblica Ceca ko 2-0. La Scozia di Gilmour travolta dalla Svizzera
Gli inglesi, dopo il ko contro la Spagna, tornano alla vittoria in Nations League con il secondo gol realizzato dal solito attaccante. Vince l’Albania su San Marino (3-0)
Si chiude la seconda giornata di Nations League, con nove partite distribuite tra Lega A, B e C. Spiccano i successi esterni di Inghilterra e Svizzera, entrambe senza subire gol. Nelle serie inferiori sorridono Slovenia, Albania, Slovacchia e Islanda, mentre terminano in parità tre incontri.
Calendario Nations League, tutti i risultati delle partite
Lega A e Lega B: colpi di Inghilterra e Svizzera
Nel Gruppo A3 l’Inghilterra conquista tre punti pesanti sul campo della Repubblica Ceca, imponendosi per 2-0. La partita cambia già al 23’, quando Šulc viene espulso lasciando i padroni di casa in dieci. Nella ripresa gli inglesi sfruttano la superiorità numerica: Gordon sblocca al 47’, poi Kane chiude i conti al 69’. Nel Gruppo B1 successo della Slovenia, che supera 2-0 la Macedonia del Nord grazie alle reti nella ripresa di Lovrić e Matko. Ancora più netto il colpo della Svizzera, vittoriosa 3-0 a Glasgow contro la Scozia di Gilmour (in campo per 59'). L’espulsione di Hendry dopo appena 11 minuti complica subito la gara degli scozzesi: Rodríguez del Torino segna un minuto più tardi su calcio di punizione, poi Elvedi e Amdouni completano il tris. La questione classifica per il girone A3: Il successo di Praga permette all’Inghilterra di salire a 3 punti, agganciando la Croazia e portandosi al secondo posto grazie alla migliore differenza reti. Davanti a tutti resta la Spagna a punteggio pieno con 6 punti, mentre la Repubblica Ceca è ancora ferma a zero dopo due sconfitte. Gli spagnoli hanno già creato un primo margine sulle inseguitrici. Nel Gruppo B1 comanda la Svizzera con 6 punti, due vittorie, sei gol realizzati e nessuno subito. Alle sue spalle sale la Slovenia a quota 4, ancora imbattuta dopo due giornate. Più indietro la Scozia, terza con un solo punto, mentre la Macedonia del Nord resta ultima a zero dopo due sconfitte e senza ancora aver trovato la via del gol.
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