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Caos Cristiano Ronaldo: abbandona il ritiro del Portogallo dopo le tensioni con Jorge Jesus

Il ct ha annunciato Gonçalo Ramos titolare contro la Danimarca e CR7 ha lasciato lo stadio da solo mentre i compagni si allenano
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2 min

Pubblicato il 30.09.2026, 19:46

RonaldoPortogallo

Clamorosa rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo. Secondo i media portoghesi e spagnoli, l'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca, in programma domani a Copenaghen, allontanandosi da solo dallo stadio mentre i compagni erano in campo per l'allenamento. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus in conferenza stampa.

 

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Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo dopo la conferenza del ct

Sul mancato ingresso in campo di Ronaldo nella gara contro la Norvegia, il ct ha spiegato: "Non c'è stato alcun incidente. Se da allenatore ho deciso di non farlo entrare, non è un caso". Dopo la panchina contro gli scandinavi e le immagini dove non festeggia coi compagni dopo la vittoria, Jesus ha confermato che Ronaldo partirà fuori anche nella prossima partita contro la Danimarca: "Se tutto procede normalmente, giocherà Gonçalo Ramos: se poi avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà". Parole che non sarebbero piaciute a CR7 che, secondo il canale televisivo Sic Notícias, ha richiamato il suo jet da Madrid con destinazione Copenaghen per andare a prenderlo.

 

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Le tensioni tra Ronaldo e il ct Jesus erano emerse già ieri, tanto da costringere il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença a volare d'urgenza a Copenaghen, dove la squadra sta preparando la gara contro la Danimarca. La situazione era stata data per risolta, ma oggi Ronaldo ha abbandonato l'allenamento.

 

 

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