Caos Cristiano Ronaldo: abbandona il ritiro del Portogallo dopo le tensioni con Jorge Jesus

Clamorosa rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo . Secondo i media portoghesi e spagnoli, l'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca, in programma domani a Copenaghen, allontanandosi da solo dallo stadio mentre i compagni erano in campo per l'allenamento. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus in conferenza stampa.

Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo dopo la conferenza del ct

Sul mancato ingresso in campo di Ronaldo nella gara contro la Norvegia, il ct ha spiegato: "Non c'è stato alcun incidente. Se da allenatore ho deciso di non farlo entrare, non è un caso". Dopo la panchina contro gli scandinavi e le immagini dove non festeggia coi compagni dopo la vittoria, Jesus ha confermato che Ronaldo partirà fuori anche nella prossima partita contro la Danimarca: "Se tutto procede normalmente, giocherà Gonçalo Ramos: se poi avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà". Parole che non sarebbero piaciute a CR7 che, secondo il canale televisivo Sic Notícias, ha richiamato il suo jet da Madrid con destinazione Copenaghen per andare a prenderlo.

Le tensioni tra Ronaldo e il ct Jesus erano emerse già ieri, tanto da costringere il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença a volare d'urgenza a Copenaghen, dove la squadra sta preparando la gara contro la Danimarca. La situazione era stata data per risolta, ma oggi Ronaldo ha abbandonato l'allenamento.