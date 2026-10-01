Rafa Leao prenderà la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo: la rivelazione dell'Uefa

Dal 17 al 7 , ma non è un cambio banale. L'iconica maglia di Cristiano Ronaldo non resterà senza padroni in occasione di Danimarca-Portogallo . Toccherà a Rafael Leao indossare il numero 7 stasera alle ore 20:45 al "Parken Stadium" di Copenaghen. A rivelare la scelta della Federazione lusitana e del ct Jorge Jesus è stata proprio la Uefa sui propri canali ufficiali.

Leao indosserà la maglia numero 7 di Ronaldo in Danimarca-Portogallo

Come da protocollo nel match day, questa mattina la Uefa ha reso noti sul proprio portale i numeri di maglia ufficiali del Portogallo, che sarà orfano di Cristiano Ronaldo contro la Danimarca, dopo le divergenze con il ct Jorge Jesus e la decisione del fuoriclasse dell'Al-Nassr di lasciare il ritiro della Nazionale. Nella casella destinata alla casacca numero 7 è spuntato il nome di Rafa Leao, ex Milan attualmente in forza al Galatasaray. Il motivo? Non è una scelta casuale, ma pesa il regolamento della Nations League, che prevede che i giocatori sulla distinta ufficiale debbano essere numerati da 1 a 23. La 7, finora, era stata sempre di proprietà di Ronaldo, dopo il passaggio di consegne con Luis Figo. E almeno fino alla fine di questa sosta nazionali, sarà sulle spalle di Leao. Tra i convocati, oltre a CR7, non compare anche l'infortunato Francisco Conceiçao, uscito malconcio dalla sfida con la Norvegia.