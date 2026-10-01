⁠Caos Ronaldo, lo sfogo della sorella: "Il tradimento è un piatto che va servito freddo"

Caso Ronaldo, interviene la sorella Elma

Nell'ultima storia pubblicata, ripostando un post di una fanpage con le parole di Ronaldo, Elma ha scritto: "Il tradimento è un piatto che va servito freddo, e chi la fa l'aspetti. L'unica strada è andare avanti". Nelle storie precedenti, la sorella del cinque volte Pallone d'Oro ha ricondiviso il post di una pagina di tifosi dai toni ancora più duri: "CR7 meritava più rispetto. La Seleção meritava più struttura. Il giornalismo portoghese meritava più competenza e meno speculazione. Quanto ai portoghesi, beh… non meritano di avere il meglio in nulla. Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che siamo sempre stati nel calcio prima di CR7. Grazie di tutto CR7! Meritavi di più!". Nel lungo sfogo social, Elma ha ripostato anche il post di una pagina secondo cui il profilo Instagram della nazionale portoghese avrebbe perso circa 500mila follower dopo l'esplosione del caso.

Il caso Ronaldo: cosa è successo

Ricostruendo il caso, la crisi è iniziata nella seconda giornata di Nations League, quando nella sfida contro la Norvegia Ronaldo è rimasto in panchina per tutta la partita, cosa che non gli succedeva in una gara ufficiale della nazionale dal 15 giugno 2008, a Euro 2008 contro la Svizzera. Al fischio finale è andato subito negli spogliatoi senza festeggiare con i compagni. Il ct Jorge Jesus, che lo aveva convocato nella sua prima lista e lo aveva già allenato all'Al-Nassr, ha detto che ci avrebbe parlato: "Ovviamente devo parlare con lui". Nei giorni successivi CR7 ha saltato due allenamenti, e il presidente federale Pedro Proença è volato d'urgenza a Copenaghen per provare a risolvere la situazione. Quando l'allarme sembrava rientrato, Jesus ha annunciato in conferenza stampa che contro la Danimarca avrebbe giocato titolare Gonçalo Ramos, e Ronaldo ha lasciato da solo lo stadio mentre i compagni si allenavano. Ronaldo ha fatto arrivare il suo jet privato da Madrid per tornare a casa. Su Instagram ha confermato l'addio al ritiro e ha promesso di spiegare tutto: "Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni". Secondo O Jogo, la sua decisione è definitiva. Intanto, sul sito dell'UEFA, la maglia numero 7 contro la Danimarca è stata assegnata a Rafael Leão.