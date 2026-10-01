Zidane torna sulla finale del 2006: "Non sono fiero di quello che ho fatto. Materazzi? Non ci ho più parlato"
L'ultimo incrocio tra Zinedine Zidane e la nazionale italiana risale alla finale dei Mondiali del 2006. La testata a Materazzi, il cartellino rosso, la malinconica uscita dal terreno di gioco e le polemiche infinite che hanno accompagnato il post gara: "Se ho riviso quelle immagini? Passano in loop ovunque - ha detto Zidane nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra la Francia e l'Italia valevole per la terza giornata della Nations League - quindi le ho viste, m la mia carriera non si limita solo a quello".
Zidane e la testata a Materazzi: "Non ne sono fiero"
L'attuale tecnico dei transalpini ritorna sui concitati momenti della sua espulsione nel corso della finale dei Mondiali tedeschi del 2006: "Da allora non ho più parlato con Materazzi. Non sono fiero di quello che ho fatto, come ho sempre detto, è un episodio che fa parte della mia carriera: quell'espulsione ha accompagnato la mia ultima gara con la maglia della Francia, ma non ho rimpianti".
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