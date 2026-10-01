Gonçalo Ramos show, il Portogallo si esalta senza Ronaldo: alla Danimarca non basta Hojlund

Gol, emozioni e spettacolo nelle sfide valide per la terza giornata della Nations League. Riflettori puntati sul Portogallo , che si impone 4-2 sul campo della Danimarca nella sfida successiva all'addio di Cristiano Ronaldo. Ottima la prova di Gonçalo Ramos, che colleziona un gol e un assist. Primo successo per la nuova Germania di Jurgen Klopp , che si impone sulla Serbia 2-0 al termine di una gara dominata. La Norvegia (in dieci per un tempo intero a causa dell'espulsione del difensore del Bologna Heggem) sconfitta in Galles 2-1.

Nations League, il calendario

Gonçalo Ramos regala spettacolo

Senza Cristiano Ronaldo e con Leao che indossa la maglia numero sette, il Portogallo parte forte, mettendo immediatamente in difficoltà la retroguardia danese. Pedro Neto sfiora il bersaglio, poi Gonçalo Ramos colpisce il palo con una bella conclusione. Al 13' gli uomini di Jorge Jesus sbloccano il risultato: assist delizioso di Gonçalo Ramos e tocco sotto di Cancelo, che batte il portiere avversario in uscita. I lusitani continuano a spingere e Leao sfiora due volte il raddoppio nel giro di un minuto: prima con un tiro deviato in corner, poi con un piattone che si perde al lato da ottima posizione. Nel momento migliore del Portogallo, arriva il pareggio danese: Damsgaard riceve dall'interno dell'area e fa partire un destro imparabile per Costa. Passa un minuto e Gonçalo Ramos trova il gol del nuovo vantaggio: il centravanti del Milan scambia con Bruno Fernandes e con la punta batte il portiere Hermansen in uscita. Secondo gol consecutivo per Goncalo Ramos, che prima dell'intervallo fallisce l'occasione del 3-1 da pochi passi.

Hojlund illude la Norvegia

Ad inizio ripresa arriva l'illusorio gol del pareggio norvegese: Hojlund riceve da Damsgaard e davanti a Costa lo batte con un delizioso pallonetto. Il centravanti del Napoli festeggia imitando l'esultanza di Cristiano Ronaldo.La gara resta bella e ricca di emozioni: Gonçalo Ramos e Ruben Neves sfiorano il bersaglio grosso, e al 70' è Vitinha a realizzare la rete del 3-2 per gli ospiti con un perfetto colpo di testa. I padroni di casa attaccano, ma si scoprono: nel finale arriva anche il quarto sigillo portoghese, firmato da Joao Felix: per l'ex milanista è il secondo sigillo in questa Nations League.

Danimarca-Portogallo, tabellino e statistiche