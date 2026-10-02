Dove vedere Belgio-Turchia in tv? Sky o Dazn, orario

Non solo Francia-Italia . La UEFA Nations League entra nel vivo con un'altra sfida che oggi vedrà protagoniste Belgio e Turchia in occasione della giornata numero tre del gruppo 1 della Lega A. Gli uomini di Montella sono alla ricerca di punti per evitare la retrocessione, il Belgio vuole tornare alla vittoria dopo il ko contro i transalpini.

Belgio-Turchia, l'orario

La sfida tra Belgio e Turchia andrà in scena oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, in Belgio.

Dove vedere Belgio-Turchia in diretta tv

Belgio-Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Belgio-Turchia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.