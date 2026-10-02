Tutto il Portogallo è con Ronaldo! Lisbona tappezzata di cartelloni e manifesti: "Jorge Jesus ego smisurato"

Il Portogallo si schiera dalla parte di Cristiano Ronaldo . Nonostante la vittoria ottenuta contro la Danimarca , a dominare il dibattito pubblico nel paese lusitano è quanto accaduto alla vigilia, con il capitano della nazionale che ha lasciato il ritiro in seguito alle dichiarazioni del commissario tecnico Jorge Jesus , il quale aveva annunciato in conferenza stampa che non avrebbe fatto giocare il capitano, dopo averlo lasciato in panchina anche in occasione della sfida contro la Norvegia.

Il cartellone per Ronaldo: "Sarai sempre il nostro capitano"

A dimostrazione del sostegno verso CR7, a Lisbona sono apparsi dei grandi cartelloni pubblicitari con la gigantografia del cinque volte Pallone d'Oro con la scritta: "Grazie Crisitano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo, sarai sempre il nostro capitano". Al suo fianco, in bianco e nero è raffigurato anche Jorge Jesus, con sotto la scritta: "Non è stato all'altezza, ha mancato di sensibilità nella gestione di CR7, non ha trattato nel modo giusto il capitano, ego smisurato".

Lo stesso cartellone sarà esposto prima della prossima partita del Portogallo

Il cartellone sarebbe figlio dell'iniziativa di un singolo, titolare di un'azienda di affissioni pubblicitarie, che avrebbe annunciato che lo stesso messaggio sarà esposto vicino allo stadio do Dragão a Porto, impianto che ospiterà la prossima gara del Portogallo, in programma contro la Norvegia domenica alle 20:45. Nel frattempo, la Federcalcio portoghese è al lavoro affinché la storia di Cristiano Ronaldo in nazionale non finsica così.