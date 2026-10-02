De Bruyne, una doppietta da urlo con il Belgio. La Turchia di Montella cade ancora, segna anche Alajbegovic

Il fuoriclasse del Napoli grande protagonista della serata di Nations League. In gol lo juventino, Zielinski e Adzic
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3 min

Pubblicato il 02.10.2026, 23:06 (Aggiornato il 02.10.2026, 23:16)

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In contemporanea con la sfida di Saint-Denis tra Francia e Italia, a Liegi si è giocata anche Belgio-Turchia, unico altro match della League A di Nations League. Diversi invece i match validi per la League B e per la League C. Ecco come è andata

Nations League, tutti i risultati

Belgio-Turchia nel segno di De Bruyne

Al Maurice Dufrasne di Liegi, il Belgio si riscatta dopo il ko con la Francia, infliggendo alla Turchia di Montella la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle rimediate con i transalpini e con l'Italia. Grande protagonista della serata un De Bruyne rigenerato dalla 'cura' Van Bommel, che dopo aver giganteggiato all'Olimpico, risolve la sfida con un gol per tempo. Due messaggi per Allegri, chiamato ora a ritagliarli un ruolo centrale anche nel Napoli. A rendere più rotondo il risultato, anche il ritorno al gol di Romelu Lukaku.

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