De Bruyne torna a far impazzire il Belgio e Napoli freme: "Lo stile offensivo mi si addice di più. E fisicamente sto meglio"

Brilla la stella di Kevin De Bruyne . La splendida prestazione contro la Turchia, arricchita da una doppietta e da tante giocate di pregevole fattura , certifica l'ottimo momento del fantasista belga, ormai vicino al rientro in Italia alla corte del Napoli di Massimiliano Allegri. Tanti i segnali positivi lanciati in nazionale, con il gioco di Mark van Bommel che sta esaltando le caratteristiche dell'ex Manchester City. E ora, il popolo partenopeo freme per rivederlo all'opera al "Maradona".

De Bruyne dopo Belgio-Turchia: "Il gioco di van Bommel? Mi si addice di più, calcio offensivo"

Così Kevin De Bruyne al termine di Belgio-Turchia, sfida di Nations League andata in scena nella giornata di ieri: "Il gioco di van Bommel? Penso che il suo stile di gioco mi si addica di più, con il suo calcio offensivo - ha ammesso ai microfoni di VTM -. Essere aggressivo in attacco. Anche i ragazzi sono energici e questo mi aiuta, ma fisicamente sto semplicemente meglio rispetto all'anno scorso. Le critiche? Non mi preoccupo di questo. Sono abbastanza critico con me stesso. Certo, non è come 10 anni fa, ma mi diverto ancora e sento di poter aiutare la squadra. Questa è la cosa più importante".