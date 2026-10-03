Dove vedere Croazia-Inghilterra in tv? Sky o Dazn, orario

Lo Stadion HNK Rijeka sarà il teatro del confronto odierno tra Croazia ed Inghilterra , protagoniste della sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Nations League . Riflettori puntati su Luka Modric ed Harry Kane , pronti a trascinare le rispettive nazionali. L'attaccante del Bayern Monaco ha già dimostrato di essere in versione Pallone d'Oro, a pochi passi dalla cerimonia di premiazione, mentre il centrocampista del Milan sta continuando a sfornare giocate e prestazioni di altissimo livello. Il Milan lo aspetta.

Croazia-Inghilterra, l'orario

Croazia-Inghilterra andrà in scena oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 18 allo "Stadion HNK Rijeka" di Fiume. Tre punti in due partite per la nazionale dei Tre Leoni, mentre Modric e compagni sono reduci dal ko di Siviglia contro la Spagna campione del mondo.

Dove vedere Croazia-Inghilterra in diretta tv

Croazia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Croazia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.