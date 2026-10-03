Dove vedere Spagna-Repubblica Ceca in tv? Sky o Dazn, orario

La Repubblica Ceca di Santiago Denia fa visita alla Spagna campione del mondo, reduce dal convincente successo contro la Croazia e dal 3-2 rifilato a domicilio all'Inghilterra di Tuchel. Riflettori puntati, come di consueto, su Lamine Yamal e sulla nazionale di Luis de la Fuente, a caccia della terza vittoria consecutiva in questa edizione della UEFA Nations League .

Spagna-Repubblica Ceca, l'orario

Allo stadio "Nuevo Carlos Tartiere" di Oviedo, la Spagna di de la Fuente ospita la Repubblica Ceca di Santiago Denia a partire dalle ore 20:45 di oggi, sabato 3 ottobre.

Dove vedere Spagna-Repubblica Ceca in diretta tv

Spagna-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Spagna-Repubblica Ceca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.