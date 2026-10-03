Dove vedere Svizzera-Slovenia in tv? Sky o Dazn, orario

Nel gruppo 1 della League B si affrontano Svizzera e Slovenia , avversarie in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League . Elvetici reduci dalla splendida vittoria in trasferta contro la Scozia, mentre la nazionale slovena vanta quattro punti all'attivo dopo le prime due apparizioni contro Scozia e Macedonia del Nord.

Svizzera-Slovenia, l'orario

Svizzera-Slovenia andrà in scena oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 20:45 alla "Thermoplan Arena" di Lucerna.

Dove vedere Svizzera-Slovenia in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Svizzera-Slovenia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.