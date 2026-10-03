Dove vedere Svizzera-Slovenia in tv? Sky o Dazn, orario
Nel gruppo 1 della League B si affrontano Svizzera e Slovenia, avversarie in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League. Elvetici reduci dalla splendida vittoria in trasferta contro la Scozia, mentre la nazionale slovena vanta quattro punti all'attivo dopo le prime due apparizioni contro Scozia e Macedonia del Nord.
Svizzera-Slovenia, l'orario
Svizzera-Slovenia andrà in scena oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 20:45 alla "Thermoplan Arena" di Lucerna.
Dove vedere Svizzera-Slovenia in diretta tv
La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Svizzera-Slovenia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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