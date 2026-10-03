Il discorso da leader di Cristiano Ronaldo al Portogallo prima dell'addio: il video svela un retroscena

Non è un momento facile per Cristiano Ronaldo, reduce da giorni tanto intensi quanto burrascosi, che lo hanno portato ad abbandonare il ritiro del Portogallo per divergenze con l'attuale commissario tecnico Jorge Jesus. In attesa di capire se quella con il Galles sia stata o meno la sua ultima apparizione con la nazionale lusitana, fan ed appassionati di calcio tendono a schierarsi apertamente dalla parte di CR7, nella speranza di vedere ancora all'opera il fuoriclasse portoghese nei più grandi stadi europei. In queste ore, però, ad attirare l'attenzione degli utenti sui social è il video che racconta il discorso di Ronaldo prima dell'esordio in Nations League contro la selezione gallese. Parole ed emozioni destinate a lasciare il segno.